Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, ma l'Inter è convita di tenere l'attaccante argentino per poi trattare il rinnovo del suo contratto. El Toro guadagna 2,5 milioni a stagione, il Barcellona gliene ha proposti 10 e quindi la dirigenza nerazzurra dovrà cercare di arrivare più vicino possibile ai desideri dell’attaccante. Come si legge su Tuttosport, si è ragionato sui 5 milioni, ma Marotta e Ausilio potrebbero anche spingersi fino a 6. A maggior ragione se gli agenti di Martinez decidessero di togliere dal contratto la clausola di 111 milioni, in modo che l’Inter non debba ritrovarsi tra qualche mese nella stessa situazione di questa estate.