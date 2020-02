L’Inter ha ingoiato una decisione inattesa e sgradita: dopo il rinvio di Inter-Sampdoria i nerazzurri non scenderanno in campo neanche contro la Juventus. Rischio Coronavirus, è necessario contenere il contagio. Questa la motivazione, che però non convince i vertici della società di viale della Liberazione, certi del fatto che la soluzione a porte chiuse potesse essere quella migliore, anche perché ad oggi le date a disposizione per i due recuperi (Sampdoria e Juventus) sono distanti.



PROBLEMA SAMP - Inter-Juve, per disposizioni, si recupererà il 13 di maggio, e la finale di Coppa Italia sarà rinviata al 20 maggio. C'è però un problema ancor più grave perché se i nerazzurri non usciranno dalla Coppa Italia alla prossima sfida (giovedì 5 marzo) al San Paolo contro il Napoli e arriveranno in fondo all'Europa League con finale il 27 maggio a Danzica, non sarà possibile rinviare la gara contro la Sampdoria.



LE SOLUZIONI - Inizialmente, infatti, la gara con i blucerchiati era stata ipotizzata proprio il 13 maggio. Se l'Inter uscirà dalla Coppa Italia col Napoli ad oggi la possibilità più concreta vede proprio il 20 maggio, giornata della finale di Coppa, come data programmata per il recupero. Altrimenti, se l'Inter dovesse uscire dall'Europa League, la gara potrebbe essere rinviata in infrasettimanale ad Aprile.



IL PROGRAMMA ODIERNO - E se l'Inter dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni? Ad oggi il calendario dei nerazzurri, prevedrebbe: 5 marzo semifinale di Coppa Italia con il Napoli; 12 e 19 marzo ottavi di Europa League; 25 marzo e 1° aprile sosta per le nazionali; 9 e 16 aprile quarti di Europa League; 22 aprile turno infrasettimanale di campionato con la Spal; 30 aprile e 7 maggio semifinali di Europa League; 20 maggio finale di Coppa Italia 27 maggio finale Europa League. ​La soluzione quindi non esisterebbe e il recupero potrebbe arrivare addirittura a campionato finito