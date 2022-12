L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del delicato momento che l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, sta vivendo ai Mondiali con la sua Argentina. Ma Scaloni, spiega la Rosea, non lo ha mollato.



“Questo non vuol dire che Lautaro sia tagliato fuori. È vero che il Mondiale fa di questi scherzi, tipo Italia 90: tutti gli occhi addosso a Vialli e poi l’eroe diventa Schillaci. Ma è anche vero che un Paolo Rossi può sbagliare le prime quattro partite e poi trasfigurarsi nel totem del trionfo dalla quinta in poi. La prossima del Toro di Bahia Blanca sarà la quinta. Scaloni non lo ha mollato”.