L'ha pubblicato attraverso i propri canali ufficiali tutte le informazioni utili ai tifosi che vogliono assicurarsi un posto a sedere per la finale di Champions League a Istanbul, il 10 giugno contro il Manchester City:"Purtroppo, non potremo accontentare tutti i tifosi ma, ancora una volta, si cercherà di utilizzare un criterio di assegnazione che, nei limiti del possibile, premi i tifosi maggiormente affezionati al Club., nel quale i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consenta l’acquisto. Questoe potrà essere richiesto dagli Abbonati e dai Soci Inter Club, secondo la modalità sotto descritta.Dalle orefino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio potranno accedere sul sito Inter.it e collegarsi alla pagina dedicata alla richiesta di biglietti per la finale della UEFA Champions League:-circa 37.000, i quali dovranno usare il numero di tessera SiamoNoi sul quale è caricato l’abbonamento;-circa 50.000(dal 20-21 al 22-23), i quali dovranno usare il numero di tessera Inter Club della stagione 22-23.Nella fase di inserimento della richiesta si potrà manifestare interesse per il solo biglietto oppure per una soluzione che preveda anche il volo charter e i transfer per stadio-aeroporto, disponibile in quantità limitata.: si ha tempo fino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio 2023. È presumibile che le richieste, seppur “limitate” ai gruppi di tifosi sopra descritti, risultino superiori alla disponibilità di biglietti. In questo caso, tra le soluzioni che il Club cercherà di adottare, verranno presi in considerazione, nei limiti del possibile, anche gli Abbonati o Soci Inter Club da più stagioni, sempre. La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto né impegna il Club a farne acquistare uno. Per l’accoglienza ai tifosi nerazzurri diversamente abili, saranno pubblicate le informazioni utili nella consueta pagina dedicata, sul sito Inter.itAcquistare biglietti al di fuori dell’unico canale autorizzato, ovvero siti web non ufficiali, rivendite online, agenzie non autorizzate, etc. costituisce un forte rischio di non poter accedere alla partita e perdere l’importo versato. Il Club raccomanda tutti i propri tifosi di non acquistare in modo avventato e seguire le indicazioni ufficiali della società stessa".