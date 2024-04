Inter-Cagliari, le pagelle di CM: Acerbi regala due gol, Thuram gioisce e sparisce. Viola e Lapadula cambiano la partita

INTER-CAGLIARI 2-2INTER: Non arriva sul tiro di Shomurodov, forte ma non angolatissimo. Del tutto incolpevole sulla conclusione ravvicinata di Viola.: Facendo semplicemente il suo, risulta il migliore di una retroguardia tutt’altro che impeccabile.: Deficit di attenzione sul movimento di Shomurodov che arriva a calciare indisturbato per l’1-1. Completa l’opera quando regala il 2-2 lasciandosi sfilare Lapadula, che a dirla tutta colpisce di mano, ma sulla marcatura…: Diagonale un po’ tardiva su Luvumbo, che lo porta a coordinarsi male e a respingere peggio. Ne approfitta Shomurodov per l’1-1. Partecipa meno del solito alla manovra.

(Dal 41’ s.t..): Stappa il match con l’imbucata offerta per Sanchez con quel tocco felpato d’esterno. Poi tutta gestione fino alla sostituzione.(Dal 30’ s.t..): Si coordina da fuori area su una respinta di testa della difesa avversaria e costringe Scuffet al tuffo alla sua sinistra. Segna un gol che avremmo rivisto nei best moments della sua carriera, ma il fuorigioco cancella il gesto tecnico. Nel posto giusto al momento giusto, respinge la conclusione di Shomurodov salvando il risultato.: Tranquilla gestione del pallone, senza affannarsi troppo. Si presenta dagli undici metri e realizza il decimo rigore su dieci calciati in campionato. Dodici su dodici in stagione. Specialista.

: Inzaghi non rinuncia a lui neanche quando incombe il rischio squalifica alle porte di un derby scudetto. Gioca con prudenza.(Dal 19’ s.t.Sempre decisivo in qualche modo: a Udine con il gol vittoria, questa volta procurandosi un calcio di rigore sull’1-1).Di Pardo morde le caviglie, lui prova a trovare spazi ma non è facile. Si coordina in perfetto stile e di mancino trova una volée meravigliosa, ma Scuffet si esibisce in volo plastico. Trova anche una bella giocata per il colpo di testa di Sanchez.(Dal 30’ s.t.

: Si catapulta sull’assist di Sanchez e di esterno la spinge in rete. Poi sparisce dal match.: Il movimento alle spalle della difesa avversaria è sontuoso e gli consente di beffare tutti per offrire a Thuram un assist solo da spingere in rete. Sfiora il palo con un bel colpo di testa.(Dal 30’ s.t.La squadra non spinge al massimo ma se non arrivano i tre punti è anche per via di una clamorosa svista arbitrale e del Var.: Thuram colpisce da un metro e non può impedirgli il gol in alcun modo. Si esibisce in due belle parate su Barella e Dimarco. Devia in angolo anche l’insidiosa punizione di Calhanoglu.

Gioca una partita di buona attenzione tattica.Atteggiamento da duro, con spallate e spintoni anche a palla lontana. Il problema però è quando la palla è vicina e tiene in gioco Sanchez sull’1-0 nerazzurro e causa il calcio di rigore con un goffo fallo di mano. Irritante, anche per i suoi.: Chiamato fuori da Thuram, finisce un po’ fuori posizione nello svolgimento dell’azione che porta al vantaggio nerazzurro.: Sulla corsia di sinistra, più attento a guardarsi le spalle che a crearsi pericoli. Scolastico ma sempre concreto.

: Il compito è quello di tenere a bada Barella, ma il centrocampista nerazzurro è ovunque. Bravo a non perdere la bussola, sempre lucido quando il pallone transita dai suoi piedi.: Marcatura a vista su Thuram, fermo sulla propria zolla, mentre il francese scatta per andare a segnare l’1-0. Poi si registra e non commette altre sbavature.Di corsa e sacrificio, esce sempre con i tempi giusti su Dimarco. Non altrettanto gagliardo quando invece si tratta di accompagnare l’azione.Approfitta della scarsa pressione di Bastoni, Dimarco e Calhanoglu e avanza palla al piede fino a mettere i brividi a Sommer con un tiro a giro che sfiora il palo. Poi non si rende più pericoloso, ma rimane in campo con il giusto atteggiamento.

: Prima il gol del pareggio, poi potrebbe addirittura chiudere i conti in contropiede ma non angola il colpo di testa e Sommer blocca).Meno di trenta minuti sono necessari a Ranieri per decidere che non è serata e tornare sui propri passi richiamandolo in panchina. Esce contrariato, chiedendo spiegazioni al tecnico.Quando entra lui, il Cagliari cambia sistema di gioco. Da regista, fa giocare la squadra e scherma Calhanoglu.Da buona posizione si coordina malissimo con il sinistro e quella che arriva tra le braccia di Sommer è una conclusione del tutto priva di forza e insidia. Accompagnato da pigre movenze, ma trova il gol del pareggio approfittando di un grave errore difensivo.

Entra e cambia la partita. Sul primo assist ci sarebbe un fallo di mano. Il secondo invece è perfetto, sempre per Viola, che però non angola il colpo di testa).Azzecca tutti i cambi e torna a casa con un punto preziosissimo per la lotta salvezza.