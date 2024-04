Inter, tris di portieri: col Cagliari Sommer in campo, Handanovic premiato e... Onana sugli spalti

Curioso triplo incrocio a San Siro, stasera, in occasione di: come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, nella casa dell'Inter sarannoanche se solo Sommer sul prato e tra i pali.- Sommer, appunto, vuole tornare a non subire gol dopo essere stato ingannato a Udine dalla traiettoria beffarda di Samardzic. L'Inter può ancora stabilire il record di clean sheet, Sommer è a 17, più due di Audero, e il record in Serie A di Cudicini, Rossi, De Sanctis, Buffon e Provedel è a quota 21. Sette partite ancora, per un massimo di 24. E poi c'è il totale di reti subite: l'Inter è a 15 e vuole assolutamente rimanere sotto i 20.

- Sarà una serata speciale per lo sloveno Samir. L'attuale osservatore per l'Inter, di cui è stato anche capitano per un quadriennio (2019-23), riceverà in premio una maglia su cui è stampato il numero 455, ovvero il totale delle presenze con il club nerazzurro.Sugli spalti, poi, c, che ha rilevato Handanovic la scorsa stagione salvo poi passare al Manchester United lasciando i guantoni proprio a Sommer. Il camerunense sarà spettatore e assisterà alla partita che, se vinta, consegnerebbe all'Inter la possibilità di ottenere lo scudetto della seconda stella il 22 aprile, battendo il Milan nel derby.