Inter-Genoa 3-0, le pagelle dei nerazzurriUn’uscita avventurosa in cui perde il pallone, ma il tap-in genoano è centrale e lo sloveno rimedia bene.Imponente ed essenziale. Quello di sempre.Attento e solido, Pjaca prova qualche volta ad entrare dalla sua parte, ma sbatte sempre sul muro.Stravince ogni duello con Melegoni e l’1-0 nerazzurro parte proprio da un suo anticipo in difesa.Al minuto 13 emula Hakimi e in slalom penetra in area di rigore prima di provare lo scavetto con Perin in uscita. Il pallone esce, ma la giocata gli dà coraggio e nel secondo tempo trova anche il gol con un bel diagonale di destro.(Dal 39’ s.t.Una frazione di secondo per pensare e un tocco per verticalizzare, sempre al massimo dei giri. Avvia l’azione del vantaggio nerazzurro e con una conclusione mancina colpisce la traversa. Disintegra Strootman.(Dal 39’ s.t.Sempre più stabile, sempre più continuo. La presenza di Eriksen in campo gli fa decisamente bene.(Dal 31’ s.t.Gioca con la leggerezza del campione e smista palloni con saggezza e precisione. È funzionale!Altra prova convincente, la terza di fila. Scappa sulla fascia a serve a Lukaku l’assist che poi porta al 3-0 di Sanchez.(Dal 39’ s.t.La squadra cresce attorno a lui. Mette immediatamente in chiaro le cose indirizzando il match dopo meno di un minuto. L’Inter vuole scappare e se Lukaku corre così… Per il belga un gol e un assist.Si muove tantissimo e aiuta la squadra. Prova qualche conclusione ma trova Perin sempre attento.(Dal 31’ s.t.: Entra con la giusta mentalità ed emerge con qualche grande giocata. Trova il gol di testa, il terzo del campionato e sfiora la doppietta dopo un bel dialogo con Lukaku).: L’Inter gira a mille e produce palle gol a ripetizione. La sua creatura vive un momento d’oro.Prova a raggiungere il diagonale incrociato di Lukaku ma la conclusione del nerazzurro è angolata. Riesce a murare il belga poco dopo, quando prova a bucarlo con un forte mancino. Resiste al fuoco nemico con tante parate ma si arrende al 2-0 di Darmian. Parata da copertina sul tiro di D’Ambrosio, diretto all’incrocio.Lukaku è un treno in corsa e lui scappa indietro nel tentativo di dargli l’esterno, ma il belga travolge anche lui e segna. Nel secondo tempo passa al centro, ma i nerazzurri si infilano da tutte le parti.Con atteggiamento sufficiente prova un rischioso anticipo su Lukaku che lo fa fuori e vola in porta dopo lo scambio con Lukaku.(Dal 1’ s.t.Ballardini lo preferisce a Criscito ma il ragazzo non ripaga la fiducia del suo allenatore e compie due errori decisivi su Lukaku).Lautaro gli dà parecchio da fare, lui tiene botta. Il migliore della sua retroguardia.Un solo cross insidioso e null’altro.(Dal 17’ s.t.: Entra in campo in un momento drammatico per il Genoa. I suoi non passano la metà campo).Il centrocampo rossoblù affonda e lui non fa eccezione. Spesso in ritardo sui tempi d’uscita.(Dal 26’ s.t.L’inter è travolgente e anche lui fatica).Cerca di mantenere la lucidità in un mare parecchio mosso.Incappa in un pomeriggio complicatissimo. Fuori giri, Ballardini lo lascia negli spogliatoi al 45’(Dal 1’ s.t.: Il suo ingresso non cambia le cose, il centrocampo era campo di conquista dell’Inter e tale è rimasto).Mai in partita.Invisibile.(Dal 17’ s.t.Vedi Shomurodov)Vita dura contro i marcantonio di de Vrij.A San Siro, il suo Genoa, non propone nulla.