Trattiene un tiro senza pretese di Ceesay.Chi capita dalla sua parte consegna palla e torna indietro.Prestazione priva di sbavature, da leader.Concede poco e niente a Strefezza. Si fa vedere anche in fase offensiva, quando riceva da Gosens e calcia verso la porta di Falcone, ma il pallone si spegne sul fondo.Fa arrabbiare San Siro per due errori molto simili: lanciato verso la porta avversaria, non serve il compagno libero a centro area e perde palla. Si fa perdonare subito a inizio ripresa, quando buca la difesa giallorossa e questa volta serve bene Lautaro a centro area per il raddoppio nerazzurro.(Dal 33’ s.t.: Con astuzia e lucidità, riceve in area da Gosens, elude l’intervento di Maleh e serve a Mkhitaryan l’assist dell’1-0. Una giusta miscela di tecnica e “cazzimma”. Delizioso anche il tocco di destro che manda Dumfries al cross che porta al 2-0Da Inzaghi arriva un segnale molto chiaro, con Brozovic recuperato e in condizione, in cabina di regia va ancora il turco. Dopo 3’ minuti impegna Falcone dalla distanza. Detta i ritmi nonostante le attenzioni avversarie.(Dal 33’ s.t.Ancora lui, sempre lui. Inzaghi non se ne priva e lui ripaga il suo tecnico. Inizia male, perdendo una brutta palla che apre al contropiede leccese, ma Acerbi e Darmian ci mettono una pezza. Poi sale in cattedra, prima manda Dumfries in contropiede, ma l’olandese spreca tutto, poi si fa trovare pronto in area e di destro, a giro, mette la palla sotto l’incrocio per il vantaggio nerazzurro.(Dal 25’ s.t.Un buon intervento, di tigna, a centrocampo. Per il resto è abbastanza scolastico, entra sul 2-0, a risultato acquisito).Sta bene e ara la fascia con buona intensità. Riesce a sfondare su Gendrey e al momento del cross mantiene la lucidità necessaria che gli consente di vedere Barella libero in area. Lo serve alla perfezione, con una palla bassa all’indietro. L’1-0 è anche merito suo. Su di lui ci sarebbe un rigore enorme, ma l’arbitro e il VAR si prendono una pausa.(Dal 45’ s.t..)Inzaghi gli da ancora fiducia, ma sembra intristito. Si lamenta con Manganiello per qualche trattenuta di Umtiti ed è poco partecipe alla manovra. Al 37’, con un bel colpo di tacco, libera la corsa di Dumfries, che però non sfrutta a dovere la bella giocata del compagno.Scambia con Gosens e con un bel tocco spalle alla porta partecipa all’azione che porta al vantaggio nerazzurro. Si stacca dalla marcatura del difensore e si fa trovare pronto a centro area sull’assist di Dumfries, colpendo forte di destro e indirizzando il pallone sul primo palo per il 2-0. Il diciassettesimo gol in stagione.(Dal 25’ s.t.Potrebbe avventarsi da rapace su una conclusione poco precisa di Bastoni, ma appena entrato in campo, i suoi riflessi non sono stati abbastanza pronti. Un paio di duelli fisici con Umtiti e null’altro, ma d’altronde la clessidra non era dalla sua).Il Lecce ha fatto tremare molte big. L’Inter gioca con ordine e senza alcuna ansia. Domina e vince meritatamente, staccando nuovamente Milan e Lazio. A risultato acquisito potrebbe approfittarne per dare un po’ di spazio ad Asllani, che invece non vede campo neanche oggi.La conclusione di Mkhitaryan si infila all’incrocio, non può arrivarci. Potente e ravvicinata anche quella di Lautaro.Soffre le avanzate di Gosens. Suo il bel recupero su Dumfries, che avita ai suoi di andare a riposo sotto di due reti.Randella Lautaro e si arrangia come può, ma è grave il suo errore a inizio ripresa, quando in area di rigore si perde l’argentino, che trova il 2-0.(Dal 20’ s.t.Il compagno affonda, lui entra e nella porzione di gara a lui riservata non combina disastri).Su Dzeko utilizza le buone e le cattive meniere. Bello anche un suo intervento aereo, in anticipo su Lautaro. Prova a mantenere alta la concentrazione dei suoi facendosi sentire.Dalla sua parte l’Inter sfonda continuamente con Barella e Dumfries.In mezzo al campo è una sicurezza e non fa mancare il suo apporto in fase difensiva, sua la bella chiusura di testa su Gosens.(Dal 37’ s.t..)Testa alta, centrocampista di tecnica e visione superiore. Prova a sorprendere Onana con un colpo di testa, ma non colpisce bene e il pallone termina a lato. È comunque il migliore dei suoi.In mezzo al campo è il meno lucido dei suoi. In ritardo su Barella, recupera ma subisce il dribbling del centrocampista italiano e l’Inter trova l’1-0.(Dal 12’ s.tCauserebbe un rigore grande quanto una casa, ma l’arbitro lo grazie e non punisce il suo intervento su Gosens.Estraneo alla manovra, non riesce a sprigionare il suo talento e Baroni lo richiama in panchina.(Dal 12’ s.t.: Entra e non ne prende una).Si libera di Darmian e calcia dalla distanza, ma la conclusione è poco insidiosa. Prova a mettersi in luce con azioni personali, ma che non portano mai a niente).Ben marcato da Darmian e Dumfries, non riesce mai a pungere.(Dal 37’ s.t.Il Lecce è squadra organizzata e coraggiosa. Gioca a San Siro a viso aperto e infatti l’Inter trova anche qualche contropiede.