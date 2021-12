Fiorillo 5,5: sicuro su un’uscita ad inizio partita, gran parata su Dumfries a tu per tu al 13’. A fine primo tempo esce a vuoto su un corner di Calhanoglu, Dzeko lo grazia. Sui gol può poco, i giocatori nerazzurri gli sbucano ovunque.



Delli Carri 5,5: gioca quinto e non è il suo ruolo, prova a fare quel che può. Perisic lo mette in difficoltà, paga anche l’inesperienza.



Gyombér 5: prova a restare a galla, mettendoci grinta e cuore. Buona entrata su Calhanoglu verso fine prima frazione. Si fa ammonire per un fallo inutile su Bastoni. (dal 35’ st Zortea sv)



Bogdan 5,5: Compie qualche buona chiusura, come quella su Dzeko sul finire della prima frazione. Resta concentrato. Non spazza su Gagliardini in occasione dello 0-4.



Gagliolo 3,5: comincia male con un paio di chiusure sbagliate. Perisic lo beffa come un dilettante sul gol del vantaggio nerazzurro. Sul raddoppio non manda in fuorigioco Dzeko. Sul poker prende tunnel da Gagliardini. Fa anche l’assist involontario per lo 0-5.



Ranieri 4,5: soffre gli affondi di Dumfries, in una occasione lo perde e per poco l’olandese non segna. La seconda volta l’ex Psv non lo grazia. Spinge pochissimo. (dal 26’ st Jaroszynski 5,5: entra a risultato compromesso, si ricorda una verticalizzazione per Gondo)



Obi 5: ci mette tanto a tirare quando Ribéry lo serve al 20’. Poco dopo però centra in pieno Handanovic su una gran palla del francese. Si sbatte, ma soffre la tecnica del centrocampo nerazzurro.



Kastanos 4: non attacca e non difende. Inevitabile il cambio ad inizio ripresa. (dal 16’ st Schiavone 5,5: prova a dare sostanza in mezzo al campo, ma i ritmi non sono per lui)



L. Coulibaly 4,5: ci mette, al solito, tanta corsa. Al 27’ chiude in scivolata lo specchio a Barella che spara alto. Importante anticipo su Brozovic alla mezzora. Da un suo tentato dribbling al limite dell’area avversaria nasce il contropiede dello 0-3. Sanchez lo brucia in velocità sull’imbucata di Calhanoglu.



Ribéry 5,5: prova a creare qualcosa, al 20’ guida un contropiede, ma Obi non sfrutta il suo passaggio. Offre poco dopo un’altra invitante palla in area al nigeriano che non segna. Ad inizio ripresa si intestardisce, Colantuono lo sfila dalla contesa. (dal 26’ st Gondo 5,5: lotta con i difensori nerazzurri, mette una bella palla che Djuric non sfrutta)



Simy 4,5: prova a lottare con De Vrij, ma è molto solo. Gli arrivano pochissime palle pericolose. (dal 16’ st Djuric 5: si divora il gol della bandiera)



All. Colantuono 4,5: l’obiettivo è non prenderle e si schiera con cinque difensori. Prova a giocare in ripartenza, ma a squadra è impotente. Mancano idee, organizzazione e attenzione. La situazione extra campo è evidentemente condizionante. L’orgoglio di molti non basta.

Vive una serata tranquilla ma quando chiamato in causa, per l’unica volta, si fa trovare pronto murando Obi in uscita bassa.Ribery agisce spesso sulle sue stesse zolle, ma lo contiene sempre con le giuste misure. Si lancia in proiezione offensiva e colpisce un palo dopo uno scambio molto bello. Nel finale, Djuric lo sovrasta in giocata aerea, ma spedisce fuori.Si muove con grazia e nel silenzio. Annulla Simy.Il geniere sempre pronto a scardinare. Suo padre, interista, gli porta il muso se sbaglia una partita. Ma quando la sbaglia una partita?(Dall’11’s.t.Entra e offre subito ritmo e qualità alla manovra).: Quando accelera fa male perché travolge. Servito da Sanchez, sfiora il gol, salvato solo da una grande parata di Fiorillo. L’olandese non demorde, continua a cercare la profondità ad ogni azione e su servizio di Dzeko scaraventa sotto la traversa il pallone del 2-0.Il primo squillo della gara è sempre il suo, dopo appena 3’ prende la mira e calcia, ma il tentativo è impreciso. Spreca anche un bell’assist di Brozovic, ma la sua gara è un moto perpetuo.(Dall’11’s.t.: Interdizione e ripartenza, entra subito nel vivo della manovra e si fa sentire).Attorno a lui c'è un mistero, non è ancora chiaro se sia lui a cercare continuamente il pallone o viceversa. Sta di fatto che tutto passa sempre e comunque da lui. Bellissima la verticalizzazione per Dzeko che porta al 2-0 di Dumfries.(Dal 26’ s.t.Appena 20’ a disposizione, ma Inzaghi lo catechizza a lungo e lui entra con il piglio giusto e appena gli capita la giusta occasione, pizza la palla sul palo lontano e chiude i conti sul 5-0.Con quel piedino che si ritrova, spedisce in area di rigore pepite d’oro come se piovesse. E all’11’ trova subito Perisic pronto a raccoglierne una per sbloccare il match. Chiude l’uno-due con Sanchez e manda in porta il cileno per il 3-0 nerazzurro. Sette assist in stagione, come Barella. Nessuno come loro.Taglio sul primo palo e gol, lo fa sempre, ma non lo prendono mai. Fisico da terminator e determinazione, è diventato uno dei quinti più forti d’Europa.(Dal 33’ s.t.È tornato brillante e anche se non ha più quello strappo in allungo, possiede qualità e intelligenza da vendere. Avvia e conclude l’azione del 3-0 dopo lo scambio rapido con Calhanoglu.(Dall’11’ s.t.: Gioca Sanchez perché è più in forma, ma il “Toro” entra e non perde tempo. Approfitta di una carambola in area di rigore e di destro spedisce il pallone alle spalle di Fiorillo).Davanti alla porta continua a sbagliare tanto, ma mette tanta intelligenza e sacrificio al servizio della squadra. E quanta qualità con assist più da trequartista che da punta, perché in fondo lui è sempre stato un 9,5. Suo l’assist per il 2-0 di Dumfries.Quanto si diverte la sua Inter. E quanto si divertono gli interisti. La squadra scende in campo con un’idea precisa e tutti si applicano con grande abnegazione.