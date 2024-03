Inter-Napoli, le pagelle di CM: deludono Thuram e Calhanoglu, Juan Jesus super. Kvaratskhelia non convince

Guarro e Annunziata

Sommer 6: Non deve praticamente mai intervenire ed è una beffa il gol del pareggio, che di fatto lo vede incolpevole.



Pavard 6: Lavora bene in tandem con Darmian ma spende un giallo su Kvaratskhelia e non sfugge alla legge Inzaghi. Sostituito al termine della prima frazione di gara. (Dal 1’ s.t. Bisseck 6: Guadagna gli applausi del pubblico quando con personalità attende Kvaratskhelia per poi aggirarlo in area di rigore. Amante del brivido.



Acerbi 5,5: Insieme a Dumfries, un po’ nella terra di nessuno quando su calcio d’angolo Juan Jesus spunta alle sue spalle per realizzare l’1-1.



Bastoni 6,5: È un dato di fatto, c’è un’Inter con Bastoni e un’Inter senza Bastoni. Troppo importante per lo sviluppo delle trame nerazzurre e infatti è lui a sfornare l’assist dalla sinistra per Matteo Darmian.



Darmian 6,5: Al pronti via chiude bene una diagonale su Kvaratskhelia. Di testa, in tuffo, chiama Meret alla parata. Da 9 di razza si smarca in area e impatta il cross di Bastoni per la rete dell’1-0. Potrebbe gestire meglio il pallone su pressing di Di Lorenzo, ma il pallone di Bastoni è tutt’altro che semplice e alla fine concede l’angolo che porta al pareggio azzurro. (Dal 39’ s.t. Buchanan: s.v.)



Barella 5,5: Commette un brutto errore alla fine del primo tempo quando in area si lascia sfuggire alle spalle Traoré, rischiando anche con una leggera spinta ai danni del centrocampista azzurro. La generosità è quella di sempre, la concretezza no. Spende un giallo per fermare l’avanzata di Traoré dopo aver subito un tunnel dall’ex Sassuolo. Al 20’ sguscia bene in area e va alla conclusione ma trova la pronta opposizione di Juan Jesus a negargli il gol.

(Dal 25’ s.t. Frattesi: Subito a far legna, non si risparmia e capovolge il fronte con , ma il contributo non basta).



Calhanoglu 5,5: Un po’ troppo nascosto rispetto alle serate migliori.



Mkhitaryan 6,5: Non perfetto sulle incursioni di Anguissa ma sull’azione che porta al vantaggio nerazzurro c’è anche il suo zampino. È il migliore della mediana nerazzurra.



Dimarco 6,5: A tutto campo, su e giù per la fascia, sempre a proporre cross interessanti e a cucire gioco per la squadra. Esce esausto.



(Dal 34’ s.t. Dumfries 5,5: sul gol di Juan Jesus sembra perdere i riferimenti).



Thuram 5: Chiude la prima frazione di gara con tantissimi scatti e poco costrutto. Inizia così così anche la ripresa, quando al 4’ minuto manda alle stelle calciando libero e senza pressione appena dentro l’area di rigore.



Lautaro 5,5: Prova a fregare Juan Jesus nello stesso modo in cui aveva fregato Gatti, prima si nasconde alle spalle e poi gli spunta davanti, ma il brasiliano è bravissimo in chiusura. Un minuto dopo è pronto in area a raccogliere una respinta di Meret, ma il portiere azzurro si rialza in tempo per respingere anche il suo tiro dopo quello di Darmian. Servito in profondità da Mkhitaryan, arriva alla conclusione, ma è scoordinato e trova Meret in respinta.



(Dal 34’ s.t. Sanchez: s.v.)





S. Inzaghi 6,5: La reazione dopo Madrid c’è stata, ma nei minuti finali della partita vede sfumare una vittoria che sarebbe stata meritata.



Napoli



Meret 6,5: salva il risultato al 13' con un doppio intervento importante su Darmian prima e Lautaro poi. Altri interventi di spessore lo vedono protagonista.



Di Lorenzo 6: ci mette un po’ per farsi vedere in avanti, colpa di Dimarco che lo costringe a restare molto basso.



Rrahmani 6: non sbaglia troppo, è attento in marcatura su Thuram.



Juan Jesus 7,5: due chiusure di livello ad inizio partita. Tiene Lautaro con intelligenza ed esperienza. Poi segna il gol del pareggio, di testa sugli sviluppi di un angolo sfilando bene sul secondo palo.



Olivera 5,5: soffre le discese sulla fascia di Darmian e quando Lautaro si allarga dalle sue parti (29’ s.t. Mario Rui 6: maggior qualità rispetto a Olivera. Serve questo per un giro palla differente).



Anguissa 5: rallenta la manovra del Napoli, è troppo compassato. Per l’ennesima volta.



Lobotka 6,5: sempre nel vivo del gioco, quando c’è da rompere il primo pressing è bravo a farlo e portare palla su.



Traorè 6: si muove bene tra centrocampo e attacco, con qualità. Va anche alla conclusione (25’ s.t. Cajuste 5,5: tocca pochi palloni).



Politano 6: il più attivo del tridente offensivo napoletano. Cerca e trova spunti che creano superiorità (46’ s.t. Ngonge s.v.)



Raspadori 5,5: parte con lo spirito giusto, non dà punti di riferimento. Però di fronte ha pur sempre la miglior difesa del campionato italiano ed è complicato sfondare (29’ s.t. Simeone 6: entra bene in partita portando fisicità all’attacco azzurro).



Kvaratskhelia 5,5: quando si mette in proprio dà l’impressione di essere un pericolo per l’Inter. Alla fine non si accende abbastanza (46’ s.t. Lindstrom s.v.).



Calzona 6: a tratti il suo Napoli si affaccia in avanti, crea qualcosina. Difficile fare risultato a San Siro contro quest’Inter ma lui ci riesce in un momento evidentemente complicato. La zona Champions resta distante, anzi si allontana ancora di più.