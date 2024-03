Inter, Buchanan provato tra i titolari: la grande chance dopo la delusione?

Dopo un lungo periodo di apprendistato, potrebbe essere giunto il momento di Tajon Buchanan. Il canadese, arrivato nel mercato di gennaio per colmare il vuoto lasciato da Cuadrado, ha finora collezionato pochissimi minuti in campo, appena 27 tra Salernitana (14’) e Lecce (13’).



LA DELUSIONE IN CHAMPIONS - A Madrid, contro l’Atletico, Buchanan era sembrato sul punto di dover entrare, il canadese aveva dismesso la pettorina ma poi Inzaghi ha preferito proseguire con Pavard largo a destra e Darmian a sinistra. Una piccola delusione che probabilmente Buchanan potrà smaltire già domani sera.

PROVE TECNICHE - La rifinitura verso il Napoli, infatti, ha visto l’ex Bruges nella formazione dei titolari, per Buchanan sarebbe l’esordio assoluto dal 1’ in nerazzurro. Un’occasione che Inzaghi non gli ha mai dato finora, ma per la certezza bisognerà attendere ancora la giornata di domani, quando nel corso della riunione tecnica l’allenatore comunicherà la formazione titolare. Buchanan è il lizza per una maglia e di per sé questa è già una notizia. Lo è anche per i tanti tifosi nerazzurri che attivamente partecipano sui social al quotidiano del club, visto che attorno al canadese c’è tantissima curiosità e che il suo mancato ingresso a Madrid aveva generato insoddisfazione. Inzaghi ci pensa: Inter Napoli potrebbe essere la partita di Buchanan.