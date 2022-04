Juve-Inter 0-1Inter: L’avvio è subito shock, respinge a campanile un cross dalla destra e manca la presa alla ricaduta del pallone, aprendo a Chiellini la via del gol. Lo salva dalla traversa. Sbaglia la solita giocata con i piedi e regala palla a Morata, serve un salvataggio di Brozovic a sbrogliare tutto. Si fa perdonare deviando sul palo una bella conclusione di Zakaria.: Una sola parola per descriverlo: affidabilità. Quando Inzaghi sceglie lui, non sbaglia mai. Si conferma a Torino, contro la Juventus, in uno stadio storicamente avverso ai nerazzurri.: Nell’uno contro uno a campo aperto contiene Vlahovic e devia la sua conclusione in corner. Battaglia con il serbo utilizzando spesso il mestiere e solo in un’occasione perde un pericoloso contro uno finendo al bar su una finta del centravanti bianconero. Ma che roccia!: Spesso chiamato agli straordinari, perché dal suo lato si alternano Dybala, e Danilio e Cuadrado. Il colombiano gli scappa bene una volta sulla corsia laterale e arriva al cross, ma salva tutto Brozovic posizionato sulla linea di porta. La sfida si ripropone nella ripresa e il bianconero serve il bis, questa volta servendo Vlahovic a centro area, che però spreca.: Morata scappa alle sue spalle ma lo spagnolo, da posizione defilata, impatta male di testa e spreca un potenziale pericolo. Si prende i rimproveri di Brozovic e Dzeko per qualche mancato affondo, poi abbassa la testa e inizia a produrre qualche buona iniziativa. Si infila tra Alex Sandro e Morata e conquista il rigore proprio anticipando lo spagnolo. (: Azione caparbia sulla destra, quando sradica palla a De Sciglio e serve Correa in area, ma l’argentino spara alto. Arriva poche volte al cross, ma quando entra lui l’Inter pensa al contenimento).: Recuperato da Rabiot a ogni tentativo di ripartenza, il francese lo sovrasta fisicamente. Poi cresce alla distanza e il suo pressing è decisivo nell’azione del rigore conquistato.: Scivola e regala un contropiede pericoloso a Dybala, che però si spegne tra i guantoni di Handanovic. Sventa la conclusione di Morata, quasi a botta sicura, rinculando verso la linea di porta. La regia non è illuminata come al solito ma volontà e sacrificio dopo il lungo stop non mancano. (Entra al posto di Brozovic e si piazza davanti alla difesa. Pochi minuti, ma di buon ordine e le gambe non tremano mai).: I primi 35’ di gioco sono la somma di tanti errori tecnici e palle perse. Risale lentamente ma è coraggioso nel riprendersi il pallone per calciare nuovamente il rigore che pochi secondi prima aveva sbagliato. La seconda volta è quella giusta, incrocia ancora il tiro, ma questa volta con giusto angolo e potenza, rendendo vano il tuffo di Szczesny. (Arriva bene in area avversaria ma il pallone di Barella è sporco e non riesce a controllarlo. Esperienza e interdizione al servizio della squadra).: I movimenti a fisarmonica di Cuadrado gli danno un bel da fare e spesso il colombiano lo attira fuori favorendo le avanzate di Danilo. La diagonale su Vlahovic è un trattato di applicazione e intelligenza, che salva un gol praticamente fatto.: Battaglia contro due giganti e offre grande sostegno alla squadra in fase di non possesso. Davanti punge poco, ma che spirito di sacrificio! (.): La sua partita inizia con una scarpata al sopracciglio di Locatelli e un giallo guadagnato al 2’. Non si ricordano altre sue azioni pericolose. (Porta via palla a de Ligt e avvia un buon contropiede rifinito poi male da Barella. Impatta male il cross di Darmian e spara alto sopra la traversa di Szczesny. Aiuta tanto con il suo pressing sempre puntuale).La sua squadra nell’ultimo periodo era stata bella e poco vincente, stasera capovolge tutto e allo stadio si prende ciò che voleva, i tre punti, con un’Inter bruttina ma vincente. Lo aveva detto alla vigilia, contava solo vincere e lo ha fatto.