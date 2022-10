: Due parate poco belle ma efficaci, entrambe con i piedi. Frattesi lo buca arrivando dalle retrovie e lui non può nulla.Laurienté è cliente assai complesso e finisce per soffrirlo molto. Spende il giallo per frenarne una ripartenza e per Inzaghi è il momento di richiamarlo in panchina.(Dal 13’ s.t.Capisce subito che su Laurienté servono altre maniere e si presenta al diretto avversario con un paio di colpi ben assestati. Di fisico e di tigna. A modo suo.Meno leader del solito, anche lui è mal piazzato sul traversone che trova libero Frattesi per il momentaneo pareggio. Pinamonti gli aveva preso il tempo.Errare è umano, ma lui persevera. Ripete lo stesso errore commesso du Dybala, questa volta con Frattesi, lasciato libero alle sue spalle in favore di un raddoppio su Pinamonti a centro area, su cui c’era Acerbi. Errore che vale l’1-1.Va via con prepotenza atletica e serve a Lautaro un pallone solo da spingere in rete, ma l’argentino arriva in ritardo all’appuntamento. Sfonda con grande continuità e su azione da corner è lui a prolungare di testa per il destro di Dzeko che porta all’1-0. Il migliore dei suoi, dopo Dzeko.Si immola per contrastare la violenta conclusione di Thorstvedt, che lo colpisce in pieno viso. Non riesce mai a portare inserimenti o giocate pericolose a sostegno della manovra offensiva, corre spesso a vuoto.(Dal 39’ s.t.Compassato e poco presente, non riesce a far girare l’Inter con i ritmi giusti e a fine primo tempo, anche perché ammonito, Inzaghi lo lascia negli spogliatoi.(Dal 1’ s.t.In netta crescita fisica e atletica, imprime immediatamente ritmo alla partita e mette dentro anche tanta qualità, come quella che c’è nel cross per la testa di Dzeko. Una pennellata di colore che cancella i mostri e disegna arcobaleni.: Prova a smuovere le acque con un paio di conclusioni poco convinte. In assenza di Brozovic, è l’unico centrocampista che prova a costruire qualche trama con qualità nel breve e nel lungo.Poco incisivo, molto impreciso. Il mancino questa volta funziona a mezzo servizio, solo un cross interessante per Dzeko e niente altro. Su Frattesi, anche lui potrebbe fare di più.(Dal 22’ s.t.: Più ordinato rispetto a Dimarco e anche più lucido).Un liscio di sinistro a centro area fa piovere qualche commento poco dolce dalle tribune. Con pazienza aspetta il suo momento e sulla spizzata di Dumfries è pronto ad accarezzare il pallone di destro per bucare Consigli e regalare il vantaggio ai suoi. Ed è ancora lui a fare da pompiere quando il Sassuolo trova il pareggio e l’Inter rivede l’inferno. Il bosniaco sbuca alle spalle di Ferrari e di testa buca consigli, restituendo sorrisi e serenità. Immortale.Scatta in contropiede e va al tiro, ma trova l’intervento di Ferrari, cui concede il recupero. Va in scivolata sul bellissimo assist dal fondo di Dumfries, ma impatta male e con la porta spalancata davanti a sé, spedisce il pallone incredibilmente a lato. Quando riesce a inquadrare la porta, trova un miracoloso intervento di Consigli. Giornata no, per l’ottava partita consecutiva senza gol. Un mistero.: Da’ seguito alla bella vittoria contro il Barcellona e ritrova anche la vittoria in campionato. Concede ancora qualcosa in difesa, ma la squadra sta reagendo al momento complesso che vuole mettersi alle spalle.