Un suo errore in disimpegno mette i brividi, ma Brozovic è bravo a riordinare le cose. Si oppone a Orsolini con una bella parata di piede. e nel finale è bravo anche su Svanberg. Incolpevole sui due gol bolognesi.Il migliore della retroguardia, parte molto bene, poi prosegue a fuoco lento.In fase calante.Discontinuo, alterna ottime partite ad altre meno brillanti. Poco constante anche all’interno della stessa gara. Espulso per doppia ammonizione lascia i suoi in dieci uomini.Il cambio di gioco per Young è lo start per l’azione del vantaggio interista. Prova la gran conclusione dalla distanza, ma Skorupski sventa bene il diagonale alto. Guadagna il calcio di rigore fallito da Lautaro.Tutto bene fino al 74’, quando in area di rigore liscia clamorosamente il pallone spalancando a Juwara la via per il gol.(Dal 43’ s.t.Disordinato e poco in palla fin dal primo minuto. Conte gli concede fin troppo tempo.(Dal 43’ s.t.Nell’azione dell’1-0 scappa sulla corsia di sinistra e offre a Lautaro un perfetto assist. Poco dopo fa venire mal di testa a Tomiyasu con un tunnel e solo l’intervento di un grande Skorupski gli nega il gol.(Dal 40’ s.t.Inesistente)Due occasioni buone per rimettere in piedi il match, entrambe sprecate).Approfitta della grande giocata di Lautaro e ribadisce in rete la respinta del palo. Si muove con intelligenza e offre a Sanchez un grande assist, ma il cileno non ne approfitta.Movimento serpentesco in area di rigore per bruciare il difensore e spedire il pallone sul palo più lontano con una bella torsione di testa. Il palo gli nega il gol ma Lukaku ribadisce in gol e rende il tutto meno amaro. I veri problemi arrivano dopo, quando si presenta dagli undici metri e fallisce il calcio di rigore del possibile raddoppio e sprofonda in un cono d’ombra profondissimo.(Dal 40’ s.t.Inter accettabile per un tempo, ma non mette mano alla squadra nonostante alcune evidenti lacune e consente al Bologna di ribaltare il match.Incolpevole sul tap-in di Lukaku, che raccoglie la respinta del palo e da pochi passi scaraventa in rete. Nega la gioia a Young con un grande intervento. Dagli undici metri intuisce e respinge il rigore di Lautaro ed è decisivo anche sulla conclusone ravvicinatissima di Sanchez.Soffre molto Young dalla sua parte.(Dal 20’ s.t.Mette la sua esperienza al servizio della squadra).Bruciato da Lautaro per il vantaggio nerazzurro, poi si arrangia più volte col fisico e sventa molte occasioni complesse.Tiene botta nei duelli fisici con Lukaku.Rischia un autogol e causa il calcio di rigore per un intervento maldestro su Candreva.Illumina la scena con un bellissimo filtrante che lancia Orsolini verso la porta di Handanovic. Nel miglior momento del Bologna protesta con Pairetto per un fallo inutile e guadagna il rosso.Scudo davanti alla difesa, parte con tanta timidezza ma cresce alla distanza.Suo l’assist per il gol vittoria di Barrow.(Dal 43’ s.t.A tu per tu con Handanovic, si lascia ipnotizzare dal portiere sloveno e non angola a sufficienza il piattone.(Dal 20’ s.t.Entra e fa il suo pungendo la difesa nerazzurra con il suo moto perpetuo).Colpisce un palo con un bellissimo tiro dalla distanza e poi buca Handanovic per il gol vittoria.(Dal 40’ s.t.Candreva vince il duello sulla corsia.(Dal 20’ s.t.Classe 2001, entra a San Siro e trova il pareggio approfittando di un grave errore di Gagliardini).Il Bologna non abbandona la propria filosofia di gioco neanche quando rimane in dieci uomini. Crea tante occasioni e vince meritatamente a San Siro finendo il match con tanti ragazzi in campo nati dopo il 2000.