Incolpevole sul gol di Mertens, che si presenta a tu per tu. Fa trattenere il respiro ai tifosi nerazzurri per un difettoso controllo di esterno che rischia di innescare Politano.Offre tutto quello che ha e anche di più. Attento in marcatura ma anche bravo a dare supporto alla manovra. Si sovrappone diverse volte per aiutare gli esterni.Un suo intervento in ritardo su Mertens rischia di costare caro. Rimane l’unico errore della sua partita.(Dal 43’ s.t.Bravo a metterci la pezza su Mertens che calcia a botta sicura. Gioca con personalità.Sulla corsia di competenza crea qualche problema al Napoli ma al momento della verità si lascia sopraffare dall’egoismo e calcia in porta, con Eriksen e Young piazzati in ottima posizione.(Dal 27’ s.t.Entra con buon piglio.La lucidità non è quella dei tempi migliori, poche verticalizzazioni e ritmo ridotto, ma gara sufficiente.Tanta quantità, che di questi tempi, con le gambe pesanti, non è assolutamente poco.Meglio in copertura che in fase propositiva. Si vede poco, manca di iniziativa.(Dal 27’ s.t.In pochi minuti riesce ad arrivare sul fondo diverse volte).Parte benissimo, anche assistito dalla fortuna, quando la traiettoria che disegna da calcio d’angolo sorprende tutti e si infila sotto le gambe di Ospina per il vantaggio nerazzurro. Prosegue a ritmi lentissimi e perde molti palloni. Servito da Sanchez, si ritrova un rigore in movimento ma non angola a sufficienza. Ancora fuori dal gioco.(Dal 43’ s.t.Sorprende Koulibaly in anticipo e di testa impegna Ospina. Lavora di fisico e offre a Candreva un buon assist. Poco, decisamente poco. In zona gol non punge, come spesso gli capita contro le big.Ricomincia come aveva finito. Da 4 contro la Juve, altrettanto a Napoli. Dov'è con la testa?(Dal 27’ s.t.Un diagonale a lato di poco e un assist di tacco, col terzo occhio dietro la testa, per l’accorrente Eriksen, che però non riesce ad angolare la conclusione.Ma i cambi? Tutti in colpevole ritardo. Che suicidio tenere così a lungo questo Sanchez in panchina.