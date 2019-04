INTER-JUVENTUS 1-1



INTER



Handanovic 6: Come avvitato sulla linea di porta, neanche si tuffa sul tiro di Ronaldo, che prova a deviare con lo sguardo. Poi è bravo a sventare i pericoli apportati da Emre Can e Pjanic.



D’Ambrosio 6: Gioca con sempre maggiore convinzione. Difende con attenzione e si propone con i tempi giusti. Rischia sul finale, quando per poco Pereira non lo beffa su assistenza di Ronaldo.



de Vrij 6,5: Salta su Emre Can ma a pochi metri dalla porta non riesce né a dare forza né ad angolare un pallone che sembrava facile da spingere in porta. In retroguardia è attentissimo e con Skriniar non concede quasi niente.



Skriniar 6,5: Con le buone e con le cattive fa capire a Ronaldo che dalla sua parte non è semplice passare.



Asamoah 6: Contro la sua ex offre una prestazione di sostanza. Bada più alle coperture preventive e alle diagonali che al supporto a Perisic in fase offensiva.



Vecino 6: Inizia da centrocampista e finisce da trequartista. Corre molto e sbaglia anche qualche pallone semplice.



Brozovic 6: Si fa prendere in mezzo dall’uno-due di Pjanic e Ronaldo. Calamita del gioco nerazzurro, ma a volte non riesce a contenere l’agonismo e paga qualcosa, sia dal punto di vista tattico che nella scelta di alcune giocate. Politano 7: Con gli occhi dietro la nuca serve a Nainggolan un pallone morbido morbido che induce in tentazione, e infatti… Serve un altro cioccolatino sulla testa di de Vrij, ma l’olandese spreca. Nel secondo abbassa il ritmo, ma sarebbe stato strano il contrario. Una partita alla Salah prima maniera



(Dal 34’ s.t. Joao Mario: s.v.)



Nainggolan 7: Di coraggio e di incoscienza, davanti a tutto San Siro, colpisce al volo un pallone che 9 su 10 finisce in curva. Lui lo spedisce alle spalle di Szczesny per il gol dell’1-0. Questo è il Ninja che vuole vedere Spalletti e soprattutto San Siro.



(Dal 29’ s.t. Borja Valero: s.v.)



Perisic 7: Per tutta la partita svolge un doppio ruolo sfiancante: mette in difficoltà Cancelo e contiene Cuadrado. Arriva al tiro dopo un scambio efficace con Icardi, ma trova Szczesny a sbarrargli la strada.



Icardi 6,5: Scappa in profondità e di sinistro impegna Szczesny. Ad un passo dal gol si vede strozzare l’urlo in gola dal salvataggio di Matuidi, che si immola in tuffo su una su conclusione a botta sicura.



(Dal 37’ s.t. Lautaro: s.v.)





Spalletti 6,5: Domina la Juventus per un tempo intero. Quando la Juventus pareggia, gli manca un briciolo di coraggio e non rischia la coppia Icardi-Lautaro nel tentativo di vincere la partita.