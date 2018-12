eroe in più occasioni, tiene viva la squadra. Il pareggio è anche merito suo.troppo insicuro in certe uscite, non riesce nemmeno a spingere con continuità in fase offensiva.Le incursioni di Icardi sono sempre pericolose se fatte dalla sua parte. Troppo molle nei contrasti e imprecisione nelle chiusure.mette una pezza spesso agli errori del suo compagno di reparto. Granitico nei contrasti fisici, ottima prestazione.gara sufficiente anche se nel finale si spegne un poco.il suo lavoro sporco è sempre molto utile alla squadra, anche se a volte si distanzia dalla manovra della squadra. Buoni i contrasti con i centrocampisti interisti.sembra partire bene, ma si spegne dopo poche decine di minuti. Troppo nascosto tra le maglie avversarie e insicuro nei passaggi.: la voglia di questo giovane di volersi mettere in mostra è sempre molto apprezzata, a scapito anche di qualche errore. Bene la forma fisica.(5's.t.entra per dare più forza alla manovra offensiva, fa il suo senza però tentare una giocata non troppo scolastica.)questa volta è tornato il Giack che tutti si aspettavano. Tecnica, corsa e grande spinta offensiva.(26' s.t..)eterno come sempre, sigla il gol che fa scoppiare lo stadio. Un bomber rigenerato.fa più il lavoro sporco che altro, anche se il suo aiuto come spalla al compagno di reparto è sempre prezioso. Poco pericoloso però sotto porta.(19' s.t.entra e da subito il suo appoggio alla manovra offensiva.): Chievo mai fuori dai giochi, con una difesa che può essere più attenta ma che non concede mai troppo. Pellissier è l'uomo simbolo della rigenerazione targata Di Carlo.Meggiorini gli scalda subito i guantoni con un tiro da fuori area che gli rimbalza insidiosamente davanti. Si supera su Pellisier andando a togliere il pallone dall’angolino basso, ma a fine gara esita sullo stesso centravanti che lo beffa in pallonetto.Inizia con buon piglio, lentamente si spegne e si limita ai compiti di copertura.Inizia il match perdendo due palloni semplici in impostazione. A partita vinta va inspiegabilmente a saltare su Stępiński​ e lascia alle sue spalle il buco dove Pellisier si infila per andare a fare il gol dell'1-1.Anche lui, sul gol del Chievo, poteva coprire meglio gli spazioNel primo tempo arriva due volte al cross e crea altrettante occasioni da rete, la prima sbagliata da Icardi, la seconda realizzata da Perisic. Non stringe la marcatura su Pellisier che si invola indisturbato verso la porta di Handanovic e sigla il gol del pareggio.Manca una grande occasione a Sorrentino battuto, ma l’assist di Perisic, su cui arriva allungandosi, era leggermente impreciso. Palleggia con ottima qualità e prova ad inserirsi con continuità. Sempre più importante per Spalletti.(Dal 37’ s.t.Nel primo tempo il Chievo stringe le maglie e lui fatica in costruzione. La giornata no prosegue anche nel secondo tempo, sbaglia qualche pallone di troppo e si innervosisce.Sfiora l’incrocio dei pali con un gran bolide da fuori area. Non è ancora quello “vero” e si vede.(Dal 22’ s.t.: Crea confusione invece di far valere la propria freschezza).Prova il gol alla Del Piero e fa arrabbiare Perisic e Icardi ben piazzati. Spende molte energie rincorrendo gli avversari e Spalletti gli risparmia l’ultimo quarto d’ora.(Dal 30’ s.t.La prima grande occasione del match capita sul suo piede, ma spedisce il piattone dritto addosso a Sorrentino. Si muove con e per la squadra, avviando l’azione del vantaggio di Perisic. In area di rigore manda al bar Bani ma Sorrentino gli nega la gioia del gol con un grande intervento.Interrompe il lungo digiuno approfittando del bell’assist di D’Ambrosio. Nella partita dal primo all'ultimo minuto: è una notizia.: Solo due vittorie nelle ultime nove partite. L'Inter deve rialzarsi.