INTER:



​Handanovic 3,5: Sul tracciante di Iago Falque esce in gita e si perde in area di rigore, terreno di conquista di Belotti, che lo taglia fuori con uno stop a seguire e deposita in rete. Conferma la serata no anche sul tiro non irresistibile di Meité, che rimbalza a terra e tradisce il suo morbido guantone.



D’Ambrosio 6: Da terzo centrale gioca una gara precisa, anche se leggermente in ritardo sullo scatto di Belotti



de Vrij 6,5: Il difensore più prolifico della Serie A non si smentisce e alla prima in casa trova anche il suo primo gol (di testa) con la maglia dell’Inter. Ci era già andato vicino contro il Sassuolo



Skriniar 6: Nel primo tempo commette qualche imprecisione in marcatura su Iago Falque, ma la sua è una presenza importante per tutta la retroguardia.



Vrsaljko 6: Alla prima al Meazza sceglie la linea della concretezza e del gioco semplice. (Dal 71’ Keita 6: Salta l’uomo con semplicità e crea superiorità, meriterebbe più minuti)



Vecino 5,5: Inizia recuperando una serie incredibile di palloni, ma la sua gara sembra finire al 45’. Nel secondo tempo rientra in campo svuotato di ogni energia.



Brozovic 5,5: Un po’ come il compagno di reparto: non dosa le energie e cala alla distanza.



Asamoah 6,5: Spalletti gli restituisce il ruolo di terzino e lui mostra immediatamente padronanza. A volte vuole addirittura strafare, ma le sue sono quasi sempre iniziative di personalità. (Dal 65’ Dalbert 5,5: Non fa danni, ma neanche impressiona per spinta e personalità)



Politano 6,5: Un furetto sempre in movimento, salta l’uomo e difende con ordine. (Dal 92’ Lautaro: s.v.)



Perisic 6,5: La difesa del Torino gioca alle belle statuine e lui fulmina Sirigu tagliando l’area e colpendo di collo il pallone servito da Icardi. Ci riprova dalla distanza, ma il sinistro finisce a lato.



Icardi 5: Nel movimento ad allargarsi, con successivo assist, c’è la sintesi di ciò che Spalletti vuole da lui. Peccato che sotto porta sembra essere diventato quasi innocuo.



Spalletti 5: Due partite, un punto. Difficile immaginare un avvio peggiore, ma difficile immaginare anche una peggiore gestione dei cambi.





TORINO:



Sirigu 6,5: Non può nulla sulle reti di Perisic e de Vrij. Compie un vero e proprio miracolo con la mano di richiamo in pieno recupero.



Izzo 5: Primo tempo da dimenticare. Si perde Perisic sull'1-0, mentre in occasione del raddoppio De Vrij lo sovrasta. Cresce insieme alla squadra nel secondo tempo.



N'Koulou 6: Male su Icardi in occasione del vantaggio dei nerazzurri, lascia troppo spazio all'argentino, che si gira e serve al centro Perisic. Tiene botta per tutto il match al capitano dell'Inter



Moretti 6: Impreciso in fase di impostazione, soffre la velocità e l'intraprendenza di Politano. Poi prende le misure all'ex Sassuolo e lo neutralizza. Nel secondo tempo migliora in entrambe le fasi.



De Silvestri 6,5: L'incomprensione con Izzo costa cara al 7': Perisic ne approfitta e fa 1-0. Moto perpetuo sulla fascia destra, costringe Asamoah a rimanere bloccato.



Soriano 6: Inizialmente Mazzarri lo schiera a uomo su Brozovic, limitando la fase offensiva. Ci prova, ma non riesce a incidere in un primo tempo in cui il Torino combina poco. Si guadagna un'ottima punizione dal limite, che Iago Falque non riesce a concretizzare. (dal 61' Ljajic 6,5: Il suo ingresso regala ancora più vivacità alla manovra offensiva dei granata. Svaria sul tutto il fronte d'attacco e dialoga molto bene con Iago)



Rincon 6: L'avvio di match dell'Inter lo travolge, con l'ex Juventus che perde un gran numero di palloni e non riesce a contrastare gli avversari. Con il passare dei minuti, sale in cattedra, lottando con i centrocampisti avversari.



Meite 6,5: Altra grande prova del francese. Soffre nel primo tempo, quando corre tanto ma sbaglia qualche tocco di troppo.Nella seconda frazione è dappertutto. Suo il gol del pari: è lucido al limite dell'area e con il sinistro trafigge Handanovic, regalando il primo punto alla squadra di Mazzarri.



Ansaldi 6: Nel primo quarto d'ora è il migliore dei suoi insieme a Iago Falque. Ci prova con alcune accelerazioni sulla sinistra che mettono in apprensione Vrsaljko. E proprio in seguito a uno scontro con il croato è costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti. (dal 22' Aina 6: L'impatto non è dei migliori, poi inizia a macinare e non sfigura. Sorpresa.)



Iago Falque 7: Il migliore dei suoi, svaria sul tutto il fronte d'attacco creando non pochi grattacapi alla difesa avversaria.Sfiora in diverse occasione il gol nel primo tempo, mentre nella ripresa dà il via alla rimonta granata servendo Belotti davanti ad Handanovic. (Dall'88' Lukic sv)



Belotti 6,5: Solita prova generosa, lotta per tutti i 90 minuti. Troppo facile per uno come lui il gol dell'1-2, con Handanovic che gli regala la prima rete della stagione.



Mazzarri 6,5: Sta nascendo un grande Torino. Dopo l'ottima prova con la Roma, la squadra granata regala il primo tempo all'Inter ma riesce a rimontare due reti e sfiora addirittura il colpaccio. Rischia inserendo Ljajic al posto di Soriano, ma la scelta risulta vincente.