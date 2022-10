: Compie due parate tanto belle quanto inutili, perché a gioco fermo. Poi, quando servirebbe un suo intervento, si butta in rete il tiro centrale di Dybala con un tuffo abbastanza goffo. Un danno.La condizione fisica sembra in miglioramento ma la concentrazione non è più quella dei tempi migliori e su calcio da fermo si perde la marcatura di Smalling che a due passi da Handanovic colpisce di testa per il raddoppio giallorosso. Nell'uno contro uno con Abraham fa una brutta figura, il centravanti giallorosso lo grazia.Comanda la difesa con personalità e si fa sentire anche con i centrocampisti, chiedendo continuo movimento senza palla. Domina nel gioco aereo ma poi, in area di rigore, concede una girata pericolosissima ad Abraham, che però colpisce male.In netto miglioramento rispetto alle ultime prestazioni. È vero, Dybala spunta alle sue spalle, l’errore di Barella e il seguente contropiede colgono di sorpresa anche lui. Stravince il duello fisico con Zaniolo e se la cava bene anche contro Dybala quando i due giallorossi invertono la propria zona di competenza.(Dal 36’ s.t.Trova pan per i suoi denti, con uno Spinazzola altrettanto veloce e reattivo. Non riesce mai a sfondare dalla sua parte).(Dal 36’ s.t.: Gli capita un’occasione da gol colossale sul destro, a pochi metri dalla porta, ma si coordina male e spara in curva.Taglia il campo palla al piede e poi premia l’inserimento di Dimarco, spedendolo al tiro per il gol dell’1-0. Per lui il terzo assist stagionale. Perde un pallone sanguinoso a squadra sbilanciata e manda la Roma in gol.Gioca facile e strappa qualche applauso a San Siro perché mostra sempre buone idee. Esplode un bel destro dal limite e il pallone esce di poco. Promosso all’esordio da titolare a San Siro.(Dal 32’ s.t.Entra quando l’Inter è sbilanciata e alla ricerca del pareggio, non pensa all’equilibrio e lascia parecchi buchi).Torna dopo l’infortunio e nei primi 20’ offre subito due assist da calcio piazzato. Prova anche il destro dalla distanza, ma il pallone esce di poco. Sfortunato quando la sua bellissima punizione a giro sbatte violenta contro l’incrocio dei pali.Prosegue il suo momento magico e dopo le belle prestazioni e il gol in Nazionale, trova anche la gioia in nerazzurro, con un destro sporco e quasi ciabattato, ma efficace.(Dal 43’ s.t..)Un solo sussulto, quando sposta Ibanez e conclude a rete, ma il Var gli nega il gol. Poi tante spallate e gioco sporco. Poca roba.: Gira di testa il cross di Calhanoglu su punizione, ma il pallone finisce centrale tra le mani di Rui Patricio. Gli arrivano solo palloni sporchi, si danna e continua a lottare, ma non crea nulla di pericoloso.Perde la quarta partita su otto in campionato. Si ostina a schierare Handanovic al posto di Onana e paga la scelta.