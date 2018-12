Empoli-Inter 0-1





EMPOLI

Provedel 6,5: beffato sul gol, ma risponde presente con ottimi interventi in almeno tre occasioni.

Veseli 6: prestazione priva di sbavature. Lucido anche nel finale con un tackle pulito in area su Politano.

Silvestre 6: inizia con qualche errore di troppo in fase di impostazione. Poi si scalda e risulta determinante in un paio di chiusure.

Rasmussen 6: prezioso sulle palle alte, non sfigura contro gli attaccanti nerazzurri.

Untersee 5,5: dopo un buon primo tempo, in cui riesce a tenere botta ad Asamoah e Joao Mario, cala nella ripresa.

Acquah 5: da un suo rinvio sbilenco nasce la palla che Vrsaljko serve a Keita per il gol vittoria.

Bennacer 6,5: il migliore degli azzurri. Gioca tanti palloni e si fa apprezzare per qualche apertura molto efficace.

Traore 6: è l’unico che riesce trasformare una ripartenza in un contropiede grazie alla sua velocità. Non sempre però riesce a scegliere la giocata più efficace.

Pasqual 6: qualche buon cross dalla sinistra. Anche lui deve lasciare il campo per un problema finisco.

(Dal 38’ s.t. Antonelli 5,5: non era al meglio e fa quello che può. Mantiene la posizione per non rischiare e in fase di spinta è praticamente non pervenuto. Dal 29’ s.t. Mchedlidze 5,5: solo un colpo di testa nel finale che non mette paura ad Handanovic).

Caputo 5,5: dopo l’uscita di La Gumina resta da solo per un’ora abbondante a fare a sportellate con i centrali nerazzurri. Fa quello che può, ma

è necessario mettergli una spalla degna di tal nome.

La Gumina 6: venti minuti giocati con la solita generosità. Esce per infortunio.

(Dal 24’ p.t. Zajc 5,5: sembra diventato un oggetto estraneo alla squadra. Forse il modulo lo penalizza, ma di fatto non riesce mai a creare un pericolo alla porta avversaria).





All. Iachini 6: è costretto a due cambi per infortunio (che diventano tre alla mezzora della ripresa) nei primi 35’ di gioco. Forse contro un’Inter lenta e svogliata poteva rischiare qualcosa di più, ma viste le condizione al tecnico marchigiano si può davvero dir poco.





INTER

Tempestivo quando in uscita bassa mura Zajc lanciato a rete.Più guardiano che incursore. Suo l’assist per Keita Baldé che sblocca il match.In difesa non soffre mai e prova a scardinare la retroguardia nemica in situazioni di palla da fermo.Zajc gli crea più problemi di Lagumina, ma niente che faccia davvero sbandare il forte centrale slovacco.A pochi minuti dall’inizio si fa notare per una chiusura decisiva su Traore, libero di calciare con la porta spalancata davanti. Prosegue senza affanni, il periodo buio è ormai alle spalle.Scolastico, procede a ritmi contenuti. Si inserisce poco, e quando lo fa, i suoi compagni lo ignorano.(Dal 12’ s.t.Entra e non sbaglia nessun pallone. Con lui in campo l’Inter guadagna metri).Circolazione lenta e prevedibile. Non sbaglia niente, ma neanche esalta per idee.(Dal 22’ s.t.Entra e da subito la scossa. Ci prova di tacco, ma Provedel è attento.Prova a smuovere le acque con qualche strappo in velocità, ma come i suoi compagni di reparto non brilla per mole di pericoli apportati alla retroguardia avversaria.Impegna Provedel con un mancino forte ma centrale. Ci riprova di destro ma non centra neanche lo specchio. Buono l’impegno, meno la precisione.Cerca la gioia personale ma Provedel non è in vena di regali e gli nega il gol. Si procura una buona occasione ma al momento di calciare, Politano di gran carriera dalle retrovie gli ruba tempo e palla calciando sopra la traversa.Fin dall’inizio è il più attivo dei suoi. Un gol annullato per fuorigioco e poi quello assegnato, in volée. Galvanizzato, si fa trovare pronto in chiusura nella propria area di rigore e mura una potenziale occasione da rete dei padroni di casa.(Dal 39’ s.t.L’Inter è lenta e fatica ad affondare, ma quando trova il gol con la giocata del singolo, si mostra matura e porta a casa 3 punti preziosissimi.