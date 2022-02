Volo un tantino scenografico sulla conclusione dalla distanza di Tonali. Incolpevole sul pareggio di Giroud, ma sul raddoppio dello stesso francese va giù malissimo e non riesce a respingere un pallone abbastanza centrale. Sbaglia spesso, per essere il portiere dell’Inter.Prestazione priva di sbavature su un avversario complesso come Leao. Non va mai in confusione.Letteralmente bruciato dal movimento di Giroud, che lo aggira con un tocco in area di rigore e batte Handanovic. All'andata aveva causato un autogol, ultimamente il derby non gli porta benissimo.La catena di sinistra nerazzurra funziona bene con lui e Perisic. Costringe Pioli a sostituire Saelemaekers che non ne prende una. Con accanto Dimarco, non trova lo stesso feeling.(Dal 37’ s.t.s.v.)Gli capita una grande occasione sul destro ma non angola la conclusione e trova un grande Maignan. Ai punti vince lui il duello con Theo Hernandez, che dalla sua parte non riesce mai a sfondare.Bei testa a testa con Tonali lì in mezzo al campo. Solita corsa e un esterno destro che per mezzo giro non trova il secondo palo.Un po’ pasticcione, anche se per un’ora abbondante riesce a dettare i tempi di gioco. Brutta la verticalizzazione su Sanchez, che sulla pressione di Giroud perde palla e spedisce il Milan verso il gol dell’1-1.(Dal 37’ s.t.Buona grinta e personalità, suo l’assist da calcio d’angolo, l’ennesimo della stagione. Inzaghi lo sostituisce perché ammonito.(Dal 28’ s.t.: Gli manca ritmo e lucidità. Entra nel momento peggiore e non combina niente di buono).Trova il colpo da biliardo sul corner di Calhanglu e di piatto spinge la palla in buca. Asfalta Calabria e chiunque si trovi di fronte fin quando in campo, poi esce per un fastidio al flessore.(Dal 25’ s.t.Entra come un pesce fuor d’acqua e la prestazione di Messias inizia a salire di tono. Il suo ingresso in campo, nei minuti finali, e con l’avversario in crescita, non è mai una buona idea).Primo tempo di grande intelligenza, da regista avanzato. Poi cala d’intensità e riesce a tenere pochi palloni.Dal centravanti titolare dell’Inter ti aspetti grandi risposte in serate come questa, invece lui sparisce. E non è la prima volta.(Dal 25’ s.t.: Appena entrato, perde un duello fisico con Giroud e il Milan trova la rete del pareggio).Mette mano ai cambi e agevola il Milan con mosse discutibili. Troppo frettoloso il cambio di Calhanoglu, sostituito solo perché ammonito. Toglie anche Perisic perché affaticato, ma all’esperto Darmian preferisce Dimarco, da sempre poco disciplinato dal punto di vista tattico.