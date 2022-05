: Il gol di Pinamonti è come la puntura di uno scorpione, improvviso e letale. Il pallone si spegne nell’angolino senza che lui possa intervenire. Prova l’uscita sulla conclusione di Asslani, ma il pallone passa tra le sue gambe prima di infilarsi in rete.Pinamonti lo brucia con un bel movimento e trova il gol dell’1-0. Brutto errore. Ma reagisce con rabbia e va a sradicare palloni decisivi anche nella trequarti avversaria, come quello a a Di Franceco.Sta vivendo la più brutta stagione disputata da quando è in Italia e lo conferma anche contro l’Empoli. La marcatura su Asllani è l’esempio di tutto ciò che un difensore non deve fare, una dormita clamorosa.Frenetico, sul vantaggio ospite sbaglia la posizione e concede a Zurkowski tanto campo. Il polacco non si lascia pregare e vola a servire l’assist per Pinamonti. Di contro, riesce a sfondare con buona continuità ed è suo il cross, forte verso il centro, che induce Romagnoli all’autogol.(Dal 25’ s.t.Quando Inzaghi vuole equilibrio e affidabilità, si gira in panchina e lo guarda negli occhi. Risponde ancora presente, entrando in campo con la tranquillità del veterano)Inizio con il freno a mano tirato ma non perde mai lucidità, neanche sul 2-0 ospite. Prende campo con pazienza e costanza e poi inizia a martellare. Con un bel colpo di testa obbliga Vicario al bell’intervento.(Dal 31’: Meno spinta di Dumfries ma più attenzione difensiva. Prova anche qualche ripartenza ma su un suo cross al centro Dzeko non si fa trovare pronto).Già sotto di uno inizia ad avvertire le formiche addosso, quando l’Inter subisce addirittura il secondo, diventa un diavolo e corre ovunque e a ritmo inspiegabile. Manganiello lascia correre su una spinta ai suoi danni in area di rigore, poi strappa il pallone dai piedi di Asslani e avvia l’azione del 2-2. Prova anche un paio di conclusioni, ma non trova mai la porta.Gioca con Asslani incollato addosso e non riesce a proporre il suo calcio. Nel secondo tempo cresce e cambia anche l'Inter.Fatica ad entrare in partita ma poi si accende con un assist di estrema intelligenza e finezza tecnica, quando lanciato in profondità ha la lucidità di servire il pallone all’indietro, sulla corsa di Lautaro, che arriva all’appuntamento e manda il pallone nell’angolino per il 2-2.(Dal 25’ s.t.Gioca qualche metro indietro rispetto a Calhanoglu e dà buon equilibrio alla squadra.Prima frazione di gioco di luci e ombre, dove non sempre riesce a trovare la giusta posizione. Poi tira fuori la testa dal sacco e inizia ad essere il martello di sempre su quella fascia.L’Inter si gioca tutto, lui non c’è. Ormai da tempo. Negli ultimi minuti della sua partita prova l’affondo penetrando in area, ma la sua puntata è preda di Vicario.(Dal 37’ s.t.Due occasioni a porta vuota, la prima la sbaglia, la seconda no. E chiude i conti con il 4-2).Perisic gli mette in area un gran cross, lui impatta male di testa e manda alto un pallone che avrebbe dovuto spedire comodamente in rete. Si fa perdonare quando invece impatta alla perfezione l’assist di Calhanoglu e trasforma per il 2-2. Ma la sua serata non è finita perché nel secondo tempo è ancora lui a farsi trovare pronto in area di rigore, raccogliendo una palla vagante e scaraventandola in rete per il 3-2 che dà ancora sperane scudetto all'Inter. Mostruoso.(Dal 25’ s.t.Un punto di riferimento. Inzaghi lo manda in campo per giocargli addosso qualche palla lunga e respirare. Nei pochi minuti trascorsi in campo, trova un palo e un assist, per Sanchez).La sua squadra soffre ma rimane in piedi e riagguanta il match. Bravo anche sui cambi.Impallinato dal fuoco amico, deve raccogliere dalla rete la deviazione maldestra di Romagnoli. Pochi minuti dopo è Lautaro a farlo capitolare, con una bordata imprendibile di esterno destro. Mura in sinistro al volo di Perisic e respinge un bel colpo di testa di Dumfries. Esibisce i suoi riflessi su un destro ravvicinato di Lautaro, ma poco dopo il “Toro” ci riprova e lì non può proprio niente. Come su Sanchez, che fa gol dalla linea di porta.Con Perisic e Dimarco a spingere non è una passeggiata di salute. Vede il movimento in profondità di Asslani e lo serve con un bel lancio in profondità che vale l’assist del momentaneo 2-0.(Dal 33’ s.t.Si immola in scivolata per murare un cross di Dimarco, ma l’intervento è goffo e devia il pallone alle spalle del suo portiere.Perde Lautaro in area, ma l’argentino lo grazia. Poi l’argentino si accende, e da quel momento per lui sono dolori.Chiude una fantastica diagonale e nega a Barella la gioia del gol sradicandogli il pallone con una grande scivolata a due metri dalla linea di porta. Ma l’Inter va forte anche dalla sua parte e lui rimane impantanato in un regno di mezzo.Dimarco gli offre campo e lui se lo prende tutto, suo l’assist per il momentaneo vantaggio di Pinamonti. Trenta minuti a tutto gas, poi rallenta.(Dal 16’ s.t.: Entra nel momento migliore dell'Inter e non la vede mai)Travolto dal ritmo e dall’andamento del match.L’avvio è promettente, ma pian piano Dumfries prende campo e lui abbassa il raggio d’azione andando in apnea.Andreazzoli lo piazza in marcatura su Brozovic e lui esegue, ma non si accontenta. Vede un buco tra le maglie nerazzurre e si infila trovando il gol del momentaneo 2-0. Perde lui la palla che porta l'Inter al 2-2.Agisce da seconda punta per togliere riferimenti alla difesa nerazzurra e la sua posizione in effetti crea qualche difficoltà, anche se di fatti lui tocca pochi palloni e nel secondo tempo sparisce un po’ dai radar.(Dal 16’ s.t.(Dal 23’ s.t.: Pagherebbe oro per fare un favore ai suoi ex compagni del Milan, ma quando entra non punge).L’ex che fa male, trova il gol beffando il suo grande amico, Skriniar, con un movimento da grande puntaPer un tempo incarta l'Inter, poi perde il pallino del gioco.