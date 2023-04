: La prima parata del match al 42’, su un tiro di Coulibaly abbastanza telefonato. Colpevolmente ingannato dalla traiettoria di Candreva.: Si fa bruciare da Dia in area di rigore e la girata dell’attaccante finisce sulla traversa. Contro il senegalese vive attimi di difficoltà, ma alla fine resta sempre in piedi.: Se la cava bene contro Piatek e dà sempre un mano in raddoppio a chi è in difficoltà.: Agisce da braccetto e qualche volta arriva con un tempo di ritardo. Inizia ad essere stanco anche lui.: Punta Bradaric e apparecchia a centro area per Lukaku, ma Ochoa respinge sulla linea. L’unica cosa buona di una partita che non conosce alcun acuto.: Galleggia in una partita che non lo vede sempre preciso nelle giocate. Poi si accende improvvisamente nella ripresa, quando riceve da Correa, mette nel mirino la porta e colpisce il palo con un bel destro dalla distanza.(Dal 20’ s.t.: Combina subito una mezza frittata con una giocata prevedibile, intercettata dalla Salernitana, che si invola in contropiede. Per sua fortuna de Vrij e Darmian riescono a sbrogliare il problema. Come se la questione non gli appartenesse).: Senza fronzoli, riceve palla da Barella e di prima lancia Lukaku in verticale, avviando l’azione del vantaggio nerazzurro. Sei minuti più tardi apre il binario 9 e 3/4, per Gosens, un corridoio invisibile per tutti ma non per lui. Il tedesco ci si infila, ma non calcia in porta e preferisce l’assist per Lukaku, che però è impreciso.(Dal 20’ s.t.: Ci prova da calcio d’angolo, ma il colpo di testa finisce alto. In costante sofferenza, inspiegabile a giudicare dal minuto in cui entra in campo): È l’insostituibile di Inzaghi perché con il suoi movimenti rende meno prevedibile la manovra. Con un violento destro dalla distanza chiama Ochoa alla parata.: Approfitta dell’ approssimativo piazzamento della retroguardia granata, si inserisce in area e di precisione, con il piattone sinistro, batte l’incolpevole Ochoa. Sei minuti più tardi potrebbe raddoppiare ma davanti ad Ochoa preferisce l’altruismo e spreca tutto perché serve Lukaku con poca precisione. Legge l’azione granata, anticipa l’avversario e dà il via all’azione che porta al palo di Barella.(Dal 29’ s.t.: Entra con tanta foga e poca lucidità. Crea confusione).: La sponda di testa con Pirola attaccato alle sue spalle come un Koala, diventa un assist perfetto per Gosens che realizza l’1-0. Lesto nel cuore dell’area di rigore, impatta il cross di Dumfries ma Ochoa gli nega la gioia del gol respingendo con un ginocchio la palla sulla linea di porta. Come contro la Fiorentina, un altro errore clamoroso a un metro dalla porta, quando colpisce la traversa con un colpo di testa a botta sicura. Difende palla e con un bellissimo tocco manda Lautaro in contropiede, ma l’argentino spreca tutto. Si gira in area e prova il mancino, ma Ochoa sembra insuperabile. Doveva essere l’uomo del rilancio nerazzurro, è solo una palla al piede.: È autore di qualche giocata interessante, ma il suo incedere è lento, insicuro, e finisce per spazientire chi lo osserva dagli spalti. Suo l’assist che manda Barella al tiro che si stampa sul palo.(Dal 20’ s.t.: La fetta di tifosi nerazzurri al seguito impreca e si dispera quando il “Toro”, lanciato a rete da Lukaku, arriva di fronte a Ochoa e prova uno scavetto che il portiere granata blocca sorridendo. Orribile).: Le sostituzioni tolgono tanto alla squadra e il gruppo non è unito. Troppi musi lunghi. Per non parlare delle occasioni sprecate, che ormai sono una costante.