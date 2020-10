Incolpevole sui due gol dei tedeschi. Fa venire i brividi con un'uscita killer in controtempo.Soffre tremendamente Thuram.Risolve molte situazioni intricate e gioca con lucidità. Peccato per qualche errore in uscita.: Questa volta non è lui il colpevole sui gol subiti. Si applica in fase difensiva e calcia bene le palle da fermo.Esordio di personalità sul prato di San Siro con la maglia dell'Inter. Entra nell'azione del primo gol, guadagna l'angolo del 2-2 ed è puntuale sia in difesa che negli inserimenti offensivi.Corre come al solito ma il ciclo di partite iniziano a farsi sentire nelle sue gambe.: Sua l’invenzione per Lautaro che consente all’Inter di portarsi in vantaggio. Poi causa un calcio di rigore e si perde Hofmann che va a siglare il momentaneo pareggio. Il ruolo da mediano non sembra tagliato su misura per lui.Si applica tanto in fase offensiva, ma non trova mai uno spunto lì davanti.(Dal 34’ s.t.Di testa allunga la traiettoria del calcio d'angolo e trova Lukaku pronto a spingere in rete).Gioca con pulizia e personalità. Prova due volte la conclusione, una murata, l'altra finisce alto. Può dare di più, ma in campo europeo si muove meglio.(Dal 34’ s.t.Si dimostra ancora una volta l'uomo della provvidenza siglando una doppietta salvifica per l'Inter).Si muove molto ma punge poco.(Dal 1’ s.t.Entra nell'azione dell'1-0 con un colpo di testa in area e colpisce un palo da fuoriclasse assoluto. Entra dalla panchina e dà una buona scossa)Doveva e poteva vincere. La sua Inter non ha ancora trovato il giusto equilibrio e i calciatori impiegati fuori ruolo non semplificano il compito.