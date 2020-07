Lazovic lo brucia da distanza ravvicinata ma lui va giù troppo in fretta. Incolpevole sulla stoccata di Veloso.Conte gli chiede di salire palla al piede, lui interpreta diversamente il ruolo ma lì dietro è quello che riesce maggiormente a tenere la bussola.Nella prima Inter di Conte, quella che girava forte, la prima regia partiva proprio dai suoi piedi. Appannato, poco partecipe alla manovra e non sempre impeccabile in marcatura.Dopo due minuti, Lazovic lo punta e se ne va a segnare. Lui rimane inchiodato a terra, come fosse il 95’. Scoordinato, legnoso, in preoccupante regresso.Primo tempo di scarsa ispirazione. Rientra dagli spogliatoi con altro piglio e impegna subito Silvestri con un bel destro dalla distanza. Realizza l’1-1 raccogliendo la respinta del legno colpito da Lukaku e causa l’autogol dell’ex Dimarco per il 2-1 nerazzurro.Conte gli affida nuovamente una maglia da titolare e lui sembra voler ripagare la scelta del tecnico applicandosi molto. Non combina disastri ma neanche illumina la scena. Ci prova con un bel tiro dalla distanza, ma Silvestri è bravo a respingere.Pessina gli scappa spesso alle spalle e lui fatica a trovare le misure. Pericoloso dalla distanza con un paio di conclusioni velenose.(Dal 25’ s.t.La sua freschezza non apporta vantaggi, anzi…)Timido e qualche volta anche in ritardo sul diretto avversario. Mai pungente in fase offensiva.Lucida gestione della sfera, Conte lo lascia in campo con la luce della riserva accesa da troppi minuti, ma questa non può essere una sua colpa.(Dal 43’ s.t.Aiuta i suoi con un gran lavoro di sponda. L’Inter si appoggia a lui con palloni lunghi, spesso difficili, che “Big Rom” riesce a gestire col fisico e buona qualità. Calcia poco e niente verso la porta, ma quando lo fa colpisce un legno e genera il pareggio di Candreva.(Dal 31’ s.t.Entra e produce un paio di belle giocate).Chiede palla, vuole responsabilità e i compagni lo accontentano. Gioca nello stretto con grande tecnica e dialoga con buona efficacia con Lukaku, suo compagno di reparto.Cambi tardivi, ancora una volta. E ancora una volta paga dazio. Un pessimo vizio, che in molti iniziano a non digerire.