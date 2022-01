Inter-Sampdoria 2-1 dopo i supplementari



Handanovic 6: Attento nelle uscite e sicuro tra i pali. Non può nulla sul gol di McKennie.



Skriniar 7,5: Il muro respinge tutti anche stasera. Ad un certo punto Allegri prova a mettere dalla sua parte Kean, per dargli filo da torcere dal punto di vista fisico. Ma avesse messo Rambo non sarebbe cambiato nulla. Vince sempre Skriniar.



de Vrij 7: tenta subito di farsi perdonare la brutta prestazione contro la Lazio e dopo ‘7 sfiora il gol di testa da calcio d’angolo. La deviazione sul cross lo manda fuori tempo e McKennie si ritrova in testa un pallone da spingere in rete. Per il resto non sbaglia più niente.



Bastoni 7: Il giovane vecchio, gioca con la personalità di un veterano ma questo è un ‘99. Intelligente, sa quando rischiare la giocata o appoggiarla semplice. E che mestiere sugli attaccanti.



Dumfries 6: Va con buona gamba e mette in area qualche cross interessante, ma rischia poco e non punta mai l’uomo. Serve più coraggio.



(Dal 44’ s.t. Darmian 7: riesce a metterci lo zampino anche stasera, quella puntina del piede che basta giusto per mandare la palla a Sanchez e decidere il match. Lo chiamano riserva, ma si dice risorsa).



Barella 6: a volte finisce inghiottito dalla sua furia agonistica. Soffre un po’ la fisicità di Rabiot e anche a sostegno della manovra offensiva si fa un po’ desiderare.



(Dal 44’ s.t. Vidal 6: Entra e fa il suo li in mezzo, non perdendo mai palla e facendo sentire la sua esperienza. Qualcosa in carriera l’ha vinta…)

: Fa impressione, a volte non è umano. Nelle sue vene non scorre sangue ma cubetti di ghiaccio. H sempre la soluzione giust in tasca, anche se pressato da tre avversari.: La sua qualità è preziosa. Serve sempre il taglio degli esterni con precisione e su uno di questi Dumfries si rende pericoloso. Corre come non ha mai fatto e finisce con le bombole d’ossigeno.: Pronti via, subito due cross pericolosi. Punta l’uomo con continuità ed bravissimo in copertura, ormai una costante.(Dal 10 p.t.s.: Entra senza paura e prova a dare la sua spinta).: Sbaglia tanti palloni, si vede che è lontano dalla forma ideale ma guadagna comunque un calcio di rigore)(Dal 30 s.t.: Tecnica superiore, gli manca solo un po’ di cattiveria per incutere timore al difensore. Rientra a paleggiare con i centrocampisti e avvia qualche azione): Quando l’arbitro fischia il rigore va subito a prendersi il pallone. Non ha paura di sbagliare è questa è una dote dei grandi, specie se emerge in finale tra Inter e Juve. Bravo anche in appoggio, poi si sgonfia un po’.(Dal 31 s.t.: Non poteva che deciderla lui, l’uomo del momento. Il fuoriclasse. È il più in forma degli attaccanti nerazzurri ma Inzaghi lo manda in panchina. Non fa una piega, entra in campo e risolve il match.: Chiamatelo l’ammazza Juve. Mata ancora una volta i bianconeri e domina la partita, azzeccando anche i cambi.