Antonio Conte non sta nella pelle, garantisce chi lo conosce bene e lo sente ogni giorno. L'avventura con l'Inter è una sfida che ha voluto con forza, un ritorno in Italia che ha preparato con calma fino alla firma attesa nei prossimi giorni su un contratto triennale a cifre importantissime, circa 12 milioni di euro all'anno investiti dal gruppo Suning pur di assicurarsi l'ex allenatore della Juventus. E adesso è già tempo di pianificazione delle prossime mosse, l'agenda nerazzurra di Conte è fitta con diversi viaggi ma non soltanto.

L'AGENDA DI ANTONIO - Il primo blitz da allenatore dell'Inter è atteso per la serata di sabato a Madrid, stadio Wanda Metropolitano: Conte è atteso in tribuna per la finale di Champions League con i dirigenti nerazzurri, dal presidente Steven Zhang fino al CEO Alessandro Antonello, l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Tutti pronti ad affiancarlo nella genesi della nuova Inter che seguirà il match tra Liverpool e Tottenham. Non solo, perché Conte è atteso poi anche da una missione in Cina per conoscere personalmente Zhang Jindong, padre di Steven e proprietario nerazzurro che ci ha sempre tenuto ad avere un meeting diretto con tutti i suoi nuovi allenatori. Un rito che coinvolgerà anche Antonio, voluto con forza da Zhang junior e pronto a essere coinvolto in ogni passaggio formale. Durante questa settimana, atteso anche un vertice a Milano con tutti gli esponenti della dirigenza per portare avanti le linee guida di mercato già avviate da settimane, con i contatti intensificati sempre di più fino alla firma. Ci siamo, Conte e l'Inter al traguardo. Con le prime missioni già in programma.