Dopo l'annuncio ufficiale, ecco le prime parole di Felipe Caicedo da nuovo attaccante dell'Inter: "Sono molto emozionato, veramente. Voglio fare bene e ringrazio innanzitutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi, voglio mettermi a disposizione - ha detto al sito ufficiale - Sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, sono il primo ecuadoriano nella storia dell'Inter. Spero di far bene e di continuare a far bene".



Sul rapporto con Inzaghi: "Ho lavorato con lui 4 anni e lo ritrovo qui. E' stato molto importante, mi ha convinto subito. Lo ringrazio, non vedo l'ora di cominciare a lavorare ai suoi ordini. Ho parlato anche con Correa e mi ha fatto capire tutto. E' stato mio compagno per tre anni alla Lazio e sono contento di rivederlo".



Sulla zona Caicedo: "Lavoro per fare quel lavoro lì, se poi il gol arriva un po' prima del 90esimo anche meglio".​