Insigne via a gratis? Non proprio perché finora le richieste avanzata dai suoi agenti per chiunque si sia avvicinato a lui (Inter in primis) sono state elevate. Secondo il Corriere dello Sport chi vorrà Insigne dovrà garantire 7 milioni alla firma, un quadriennale da 6 milioni all'anno e libertà sui diritti di immagine.