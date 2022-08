vive giorni di grande fermento: da una parte una squadra da testare e far girare con ben 5 nuovi acquisti (Asllani, Bellanova, Lukaku, Mkhitaryan, Onana in rigoroso ordine alfabetico), dall'altra la delusione per i mancati arrivi che derivano dalleCerto, perdere uno fraadesso sarebbe un problema non di poco conto, specie a livello tecnico. Parliamo pur sempre di uno dei top in assoluto tra i difensori di Serie A e del secondo tornante di fascia per rendimento nel 2021-22, dietro Molina dell'Udinese. EppureNo, non stiamo parlando del gioco di ruolo che appassiona miriadi di persone, ma delle iniziali di: il PSG alla fine verrà a bussare alla porta di Marotta e Ausilio con quei famosi 70 milioni?Magari non avrà il mestiere, ma l'allenamento unito alla duttilità e all'impegno possono portarlo ad essere un'ottima fonte di gioco arretrata e un discreto marcatore. Un po' comeDimarco, che da esterno ci nasce, ma arretra in difesa con Juric ed è da vice Bastoni che Inzaghi lo vedrebbe anche per quest'anno. Tuttavia,e alzasse l'offerta, Darmian potrebbe traslocare di nuovo a destra e, in un ruolo in cui ha fatto benissimo contro il Lione in amichevole. Senza dimenticare, che è dal 2014 che giostra tra difesa e centrocampo per coprire dove serve all'Inter che cerca, nonostante tutto, di rinforzarsi.