Mancano solo 2 giorni e poi l'Euroderby di Champions di andata, Milan-Inter, prenderà il via. Anche Simone Inzaghi oggi ha tenuto a rapporto la squadra ad Appiano Gentile per la sedua di allenamento odierna e se in casa rossonera i fari erano tutti puntati su Rafael Leao, in quella nerazzurra come confermato dallo stesso allenatore il focus è puntato sui possibili recuperi nel pacchetto arretrato che soffre assenze di breve e lungo corso.



OUT SKRINIAR, RECUPERA D'AMBROSIO - Milan Skriniar è certo dell'assenza. Il difensore slovacco continua il suo percorso di recupero dall'intervento alla schiena, ma non sarà sicuramente a disposizione dell'allenatore. Inzaghi sorride però perché Danilo D'Ambrosio ha invece recuperato dal problemino muscolare che lo ha fermato nel corso degli ultimi giorni. Il suo recupero può consentire allo staff tecnico, in corso d'opera, di sganciare Matteo Darmian sulla linea di centrocampo sia a destra e sia a sinistra.



IL PUNTO SU GOSENS - A sinistra dove, tuttavia, potrebbe a sorpresa esserci il recupero lampo di Robin Gosens. L'attenzione più grande ad Appiano era infatti rivolta proprio al laterale ex-Atalanta. E la sorpresa è che il tedesco si è rivisto in campo, svolgendo una parte di allenamento insieme alla squadra evitando però la parte legata ai contatti fisici. L'infortunio alla spalla (lussazione ridotta) non è da sottovalutare, ma le possibilità di averlo per uno scampolo di gara grescono.