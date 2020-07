. Dopo aver saltato per un affaticamento agli adduttori le ultime due gare, il belga vuole rispondere presente per il match in programma domani all'Olimpico, anche lui reduce da infortunio e in dubbio per la gara. All'andata la sfida tra i due ex compagni ai tempi del Manchester United terminò 0-0 - l'unico della stagione dell'Inter fin qui -, ma Lukaku vuole provare a incidere sul match per blindare il secondo posto in classifica e accorciare sulla Juventus capolista.: Lukaku ha quasi del tutto smaltito l'infortunio, oggi si è allenato per la prima volta in gruppo e domani arriverà la decisione finale di Conte sull'impiego del belga. Lukaku vuole rispondere presente,, con la conferma di Sanchez accanto a Lautaro Martinez come nelle ultime uscite. Già averlo in panchina per Conte sarebbe importante per provare a cambiare il match nella ripresa (in panchina nelle ultime sfide c'era solo Esposito come alternativa in attacco).- Lukaku a parte,. Non ha brillato contro la Spal e Conte potrebbe preferirgli ancora Borja Valero alle spalle delle due punte. Il danese è in bilico e al momento leggermente sfavorito nel ballottaggio con lo spagnolo. "Stiamo inserendo Eriksen", ha detto oggi Conte. Ancora. La novità in mediana può essere il ritorno di Barella dal 1': già da due giorni si allena coi compagni e Conte lo ha provato accanto a Brozovic, con Gagliardini che partirebbe in panchina. A destra pronto Candreva, a sinistra torna Young al posto di Biraghi dopo il turno di riposo a Ferrara. In difesa con Skriniar e De Vrij ci sarà: Conte deciderà nelle prossime ore se dare fiducia al classe 1999 o se fare affidamento sull'esperienza dell'ex dell'Atletico Madrid. Scelte di formazione delineate in casa Inter per l'importantissima sfida dell'Olimpico con la Roma, con Lukaku che non vuole mancare all'appuntamento.