Ultimi dubbi di formazione per Luciano Spalletti alla vigilia della partita che vedrà domani l'Inter impegnata sul campo dell'Udinese. Dopo il forfait dell'ultimo minuto di Vecino, Spalletti ha scelto Gagliardini per affiancare Brozovic in mediana, mentre in attacco, secondo Sky Sport, è leggermente favorito Lautaro Martinez su Icardi. Per il resto tutto confermato: