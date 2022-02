Anche in casa Inter è partito il contro alla rovescia per il derbyi di sabato pomeriggio contro il Milan, una sfida decisiva in chiave scudetto. Simone Inzaghi avrà quasi tutta la rosa a disposizione con i soli Gosens e Correa in lista infortunati (il terzino è arrivato dall'Atalanta con il problema alla coscia in fase di guarigione, ma non ancora ok) e con Kolarov lontano dalla forma migliore, ma potrà contare praticamente sull'11 tipo per affrontare i rossoneri.



I dubbi più grandi riguardano quindi l'abbondanza nelle scelte prima di tutto lungo la fascia destra, dove Dumfries è favorito su Darmian non tanto per arginare le offensive di Theo Hernandez, ma per provare a metterlo in difficoltà e tenerlo basso dal punto di vista difensivo. L'altro grande dubbio riguarda l'attacco dove la certezza si chiama Edin Dzeko, mentre il favorito per essere lanciato dal 1' minuto fra Lautaro, Sanchez e Caicedo resta la punta argentina che, sebbene rispetto al cileno abbia attraversato un gennaio complicato in nerazzurro, è tornato a Milano dagli impegni con le nazionali con un giorno di anticipo e quindi con un allenamento in più nelle gambe.