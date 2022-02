L’Inter è in attesa di Marcelo Brozovic e lo è ormai da qualche giorno, dopo avergli messo nelle mani un contratto rivisto più e più volte, che ha condotto all’ultima proposta da oltre 6 milioni di euro. Il centrocampista aveva dato segnali di apertura e per questo motivo in viale della Liberazione c’era e c’è ancora ottimismo in merito alla sua permanenza, ma sicuramente Marotta si attendeva una risposta più immediata dopo essergli andati incontro il più possibile.



E invece quella risposta tanto attesa non è ancora arrivata, magari arriverà domani o tra qualche ora e tutto si sistemerà, ma il Barcellona è in forte pressing sul calciatore e qualche dubbio è affiorato, perché l’offerta non è trascurabile. Xavi vuole Brozovic nel suo centrocampo e il Barcellona spera di poterlo accontentare. Brozovic ci pensa, l’Inter, in cuor suo, spera e crede che alla fine il nerazzurro sia la sua scelta finale.