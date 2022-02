". L'allenatore, Simone, ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani sera a San Siro (calcio d'inizio ore 21) che vedrà i nerazzurri affrontare ilper l'andata degliE quali saranno le armi in grado di contrastare Salah, Mané, Van Dijk e compagni? Solo domani mattina, durante l'ultima rifinitura l'allenatore intersita scioglierà tutti i dubbi sulla formazione titolare, maLa prima buona notizia arrivata in questi giorni è cheha recuperato al 100% dalla distorsione alla caviglia subita contro la Roma in Coppa Italia e sarà a disposizione di Inzaghi per una linea difensiva che sarà completata dai titolarissimiin porta. Sarà invecea sostituire lo squalificato Nicolò Barella in mezzo al campo. L'esperienza internazionale ha avuto la meglio sulla fisicità di Gagliardini e Vecino, pronti comunque a subentrare a gara in corso.Rimane da sciogliere quindi il ballottaggio più importante che riguarda la composizione del tandem d'attacco. Difficilmente Inzaghi farà a meno di Edin Dzeko che, per caratteristiche, più che un semplice 9 è un autentico "ricamatore" di gioco dalla trequarti in su. E se il bosniaco dovrebbe essere certo della titolarità è quindi fra Sanchez e Lautaro che si gioca la battaglia più importante. Il cileno appare più in forma, ma l'argentino dà più garanzie fisiche e di presenza in area che già manca con Dzeko. Per questo l'argentino resta favorito, ma non dare riferimenti a Matip e van Dijk potrebbe essere la mossa a sorpresa di Inzaghi.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhangolu, Perisic; Lautaro, Dzeko.Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexandre-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Mané.