Il match di San Siro tra Inter e Lecce è il primo posticipo della 25esima giornata di Serie A, in scena alle 18. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





INTER-LECCE, ore 18

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: SCATRAGLI – GARZELLI

IV uomo: MERAVIGLIA

VAR: NASCA

AVAR: VOLPI



37' - Quinto rigore chiesto dall'Inter. Intervento di Gendrey in area su Dumfries, in scivolata: anche in questo caso, palla piena.



27' - Quarto rigore chiesto dall'Inter. Calhanoglu ci prova due volte, prima colpendo la barriera poi mandando fuori il tap-in: sul primo tiro, Hjulmand allarga il braccio, il penalty poteva starci.



21' - Terzo rigore chiesto dall'Inter, questa volta per un intervento di Gendrey su Gosens, che però è nettamente sulla palla.



13' - Anche Dzeko chiede un rigore, per intervento di mano in area di Umtiti, che però non c'è: il VAR dà il via libera.



5' - L'Inter chiede un penalty. Lautaro mandato a terra da Tuia in un contrasto in area, rimane dolorante: Manganiello lascia proseguire, l'intervento del leccese è prima sul pallone ma l'argentino chiedeva rigore.