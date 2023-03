Inter-Lecce (domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Inzaghi può recuperare Skriniar, Dimarco e Correa almeno per la panchina. Dall'altra parte Baroni in attacco ritrova Di Francesco dopo il turno di squalifica, ma per lo stesso motivo perde Baschirotto in difesa. Indisponibili Pongracic, Dermaku, Persson e Banda. Blin e Ceesay partono in vantaggio nei ballottaggi con Gonzalez e Colombo.



PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.