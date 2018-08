E’ lo stadio Via del Mare di Lecce ad ospitare alle ore 20.05 il. Dopo la sconfitta ai rigori subita nella gara di Nizza contro il Chelsea, i nerazzurri di Luciano Spalletti vanno a caccia di un'altra buona prestazione in vista dell’inizio ufficiale della nuova stagione. Non sarà facile però avere la meglio sull’OL di Bruno Genesio, in cui ci saranno da tenere d'occhio senza dubbio le accelerazioni di Memphis Depay.al Wanda Metropolitano. Di seguito potrete seguire ladi questa sera:: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 18 Asamoah: 16 Politano, 10 Martinez, 7 Karamoh; 9 IcardiA disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 59 Dekic, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 40 Emmers, 51 Celeghin, 65 Roric, 66 Belloni, 67 Zappa, 74 SalcedoAllenatore: Luciano Spalletti: 30 Gorgelin; 4 Rafael, 26 Solet, 25 Martins Pereira, 14 Dubois; 24 Diop; 17 Maolida, 12 Ferri, 28 Ndombele, 7 Terrier; 9 DiazA disposizione: 16 Racciopi, 6 Marcelo, 8 Aouar, 10 Traorè, 11 Depay, 15 Morel, 19 Gouiri, 22 Mendy, 23 Tete, 29 Tousard, 35 CaqueretAllenatore: Bruno Genesio