intervistato da Sky, l'ex ct della Nazionale, Marcello Lippi, esalta le doti del centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella.



Da quando ha iniziato l’avventura in Nazionale mingono innamorato clcisticamente di Barella



“Interpreta al meglio il calcio internazionale: aggredisce, parte senza palla, si inserisce, attacca gli spazi, va al tiro, fa gol in tutte le maniere, conquista palla, dà una mano dietro. È un calciatore completo, il classico calciatore internazionale e sono convinto che troverà la sua conferma in questo Europeo”.