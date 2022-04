Alla vigilia della sfida di campionato contro l'Udinese, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, risponde alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.



Che partita si aspetta?

"Abbiamo preparato la partita in due giorni e mezzo ma sappiamo che quando sei in un grande club è così, giochiamo sempre dall'inizio della stagione e rientra nella routine stagionale”.



Come sta Handanovic?

“Ha un problema importante che non gli ha permesso di essere a Bologna. Stamattina ha svolto un lavoro parziale e c'è qualche speranza per domani. Il capitano ci proverà, se non dovesse farcela ci sono pronti Radu e Cordaz”.



Marotta ha detto che siete incazzati.

Dopo la partita l'umore non era dei migliori perché la delusione è stata forte, ma in questi giorni ho visto un ottimo spirito di gruppo e so che vogliamo crederci fino alla fine perché ogni partita è difficile e la squadra ci proverà. Affronteremo una gara alla volta e a fine stagione faremo la conta, nella speranza di regalare altre soddisfazioni ai nostri tifosi”.