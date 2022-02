Preso in controtempo sul colpo di testa tagliente di Firmino, che si insacca sul secondo palo. Vede partite tardi la conclusione di Salah e non prova neanche l’intervento.Segue Mané anche al bagno e non gli concede praticamente niente. Gioca una partita da gladiatore e costringe Klopp a sostituire l’esterno senegalese.Una botta alla testa lo mette in difficoltà, ma l’olandese resiste. L’errore arriva alla fine, quando rinvia malissimo un pallone innocuo, regalando al Liverpool l’occasione che Salah trasforma nel 2-0 ospite.Mette i brividi con un paio di giocate al limite, ma è sempre bravo a sfuggire il pericolo in extremis. Gioca una grande gara su Salah, ma sul più bello perde Firmino in area che anche aiutato dalla fortuna buca Handanovic di testa.(Dal 45’ s.t.Un’altra gara dio grande personalità, senza alcun timore del diretto avversario. Affonda sempre con buona gamba e non fa mancare mai il proprio sostegno a Skriniar.Nelle ultime uscite non era apparso troppo in forma, ma il palcoscenico europeo lo carica e lì in mezzo mette un sacco di pezze decisive.Il Liverpool gli concede spazio, ma il croato è stranamente disordinato e perde palloni pericolosi. Svirgola un comodo tiro dalla trequarti.Stop di destro e botta di sinistro, tutto bellissimo, non fosse stato per quella traversa… Lì in mediana è il migliore in campo, recupera e pulisce palloni con enorme abilità.Sforna un paio di assist rilevanti, ma i suoi compagni non sono altrettanto bravi nel trasformare in gol quei palloni preziosi che il croato gli porge.Lanciato in contropiede da una grande intuizione di Perisic, stoppa male il pallone e consente il recupero a van Dijk. Fa a spallate e lotta, ma non punge praticamente mai.Dopo 5’ di gara è suo il primo squillo ma il destro non prende il giro desiderato e la palla finisce fuori di mezzo metro. La sua prestazione si sgonfia minuto dopo minuto e la crisi da gol, invece, è sempre più pesante sulle sue spalle.(Dal 25’ s.t.Pochi minuti a disposizione, avvia un buon contropiede e poi fa poco altro).L’Inter gioca con personalità e in molti frangenti mette in difficoltà il Liverpool. Paga due errori dei singoli.L’Inter si rende pericolosa, ma Calhanoglu si ferma sulla traversa, mentre il tiro di Lautaro si spegne a lato. Nessun intervento degno di nota.Perisic non gli concede di sgasare. Cerca di rendersi pericoloso da palla inattiva, ma non combina nulla di memorabile.Qualche buco alle spalle lo lascia, ma è anche bravo a togliere le castagne dal fuoco in un paio di occasioni.Difensore arcigno e concreto, se messo in difficoltà spara in tribuna senza pensarci due volte. Anche quando sembra in ritardo, alla fine ci arriva sempre. Incute timore agli attaccanti lanciati a rete, rimane impressa un’azione di Lautaro, che potrebbe puntarlo e provare la conclusione ma preferisce fermarsi al solo sentirne la presenza.Soffre Dumfries e cerca di tenere botta come può. Calcia l’angolo-assist per il gol di Firmino.All’avvio regala un lancio illuminate per Salah, giocata d’alta scuola che lui fa ad occhi chiusi. Meno brillante del solito, ma si mette a disposizione della squadra anche quando c’è da soffrire.Un po’ macchinoso, fatica a dare ritmo alla manovra e soffre le folate nerazzurre.Dà maggiore stabilità in un momento particolare per i suoi).Perde il duello con Calhanoglu e anche qualche pallone di troppo.Scolastico, senza strafare ma con le idee chiare).Bastoni prova a metterli la museruola ma dà sempre la sensazione di poter far male ogni volta che punta l’uomo. Trova il gol anche in una serata non semplice.Prova a farsi trovare tra le linee e in qualche occasione semina gli avversari, ma si allontana troppo dalla porta.La giocata del campione. Entra dalla panchina e sfiora quanto basta l’angolo di Robertson per spedire il pallone carico d’effetto sul secondo palo).Skriniar non gli concede nulla.Entra in campo con buona motivazione, lotta su tutti i palloni e si fa sentire anche in area).Alla fine la porta a casa, addirittura senza subire gol, ma il a San Siro è parso tutt’altro che imperforabile.