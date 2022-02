Ecco le parole di Arturo Vidal a Prime Video nel pre-partita di Inter-Liverpool:



"Klopp dice che queste sono le mie partite? Sono d'accordo con lui. E' uno degli allenatori più forti del mondo, conosce il calcio e ha visto come è andata la mia carriera. Ho giocato tante partite di Champions importanti, ora sono all'Inter ed è la partita più importante in due anni da quando sono qui. Punti deboli del Liverpool? Speriamo ne abbiano. Noi dobbiamo giocare una partita perfetta per vincere e fare un risultato importante in vista del ritorno".