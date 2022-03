La priorità dell'Inter è il campionato ma i nerazzurri, scrive la Gazzetta dello Sport, dovranno evitare figuracce a Liverpool.



“Se è vero che la testa nerazzurra è libera in vista della partita di domani, è altrettanto vero che l’Inter deve assolutamente evitare il rischio di una serata troppo negativa in termini di risultato, che aggiunga un passivo pesante all’eliminazione, cosa che farebbe riaffiorare dubbi, riproporrebbe interrogativi. L’Inter ora non ha bisogno di pensare. Ma di abbassare la testa e correre”.