Serata di grande Champions League a Milano, dove l'Inter affronta il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale. I nerazzurri, che hanno chiuso il girone alle spalle del Real Madrid, ritrovano la fase a eliminazione diretta di Champions League dopo un digiuno che si protraeva dalla stagione 2011-2012. Per i Reds si tratta della seconda sfida dell'anno al Meazza: lo scorso dicembre, già qualificati, hanno battuto 2-1 in rimonta il Milan.



DOVE VEDERLA IN TV

Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Sarà possibile seguire il match scaricando l'app su smart tv compatibili oppure collegando il proprio televisore ad una console come PlayStation o Xbox o tramite dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick. Amazon Prime Video garantirà anche la diretta streaming del match di San Siro: ci si potrà collegare al portale ufficiale attraverso pc o notebook, oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keita; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.