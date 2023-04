La missione Champions dell'Inter è sempre più complicata. La squadra di Inzaghi continua a perdere e vede l'obiettivo top 4 lontano. Ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, qualificarsi alla prossima edizione sarebbe fondamentale per le casse del club nerazzurro. Senza qualificazione andrebbero in fumo una sessantina di milioni di euro.