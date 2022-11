Secondo Sky Sport De, lo Stoccarda ha messo in vendita Borna Sosa. L'esterno mancino 24enne è da tempo un obiettivo dell'Inter ed ora lascerà la Germania già a gennaio per i problemi finanziari del suo club. La richiesta è tra i 15 e i 25 milioni: lo Stoccarda ha già bloccato Ito come suo rimpiazzo e si aspetta grandi prestazioni del croato ai Mondiali, in modo da poter aumentare i ricavi dalla sua cessione.