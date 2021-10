Assist, dribbling, passaggi contrasti e tanta corsa.. "Alexis ha fatto un secondo tempo straordinario - ha detto il ct Lasarte nel post partita - La settimana scorsa c'era chi diceva che non era in condizione e non avesse minuti nelle gambe, ma a me è sembrato sempre lo stesso. E' arrabbiato, perché vuole dare sempre di più". Vittoria, sorrisi, e una frecciatina all'Inter.- Il Nino Maravilla in nazionale ha ritrovato sorriso e condizione, prendendosi una piccola rivincita verso chi l'aveva escluso nelle ultime gare. Messaggio inviato a Simone Inzaghi, che nell'ultima gara dell'Inter prima della sosta è rimasto in panchina e in generale ha totalizzato quattro presenze ma entrando sempre dalla panchina (per un totale di 70'). Poche, troppo poche per un giocatore che dall'altra parte del mondo fa la differenza in 90'., pronto a fare le valigie nonostante sia il giocatore più pagato nella rosa dell'Inter.- Il feeling tra i nerazzurri e l'attaccante non è mai decollato del tutto, nelle due stagioni prima di questa Sanchez non ha mai avuto il posto da titolare collezionando più infortuni che gol.. Né lui, né Vidal: i due cileni sbarcheranno a Roma la mattina del giorno della partita, troppo tardi per pensare di averli a disposizione. Altra esclusione per Sanchez, che brilla con il Cile ma fatica nell'Inter.