, messo in discussione, criticato, accompagnato alla porta. E adesso ancora lì, a predicare nel centro del villaggio nerazzurro. Gioie e dolori, il giorno e la notte, epico ma anche mediocre, come quel pomeriggio che uscì dal campo applaudendo il rumoroso pubblico che gli chiedeva di andarsene.A dirla tutta, Brozovic è stato più volte sul punto di lasciare l’Inter.impostata da entrambi i club e sì del calciatore dopo qualche resistenza iniziale. Tutto pronto, madopo aver capito che dal mercato non sarebbero arrivate alternative. Il tecnico toscano trattenne Brozovic e ne raccolse i frutti dopo averlo impostato play davanti alla difesa.Con l’arrivo di Conte tutto è tornato in discussione. Il primo anno è andato tutto sommato bene, ma con l’avvio della: via Skriniar e Brozovic per arrivare a Kanté e pensare anche al passaggio da 3-5-2 a 3-4-1-2. L’agente del calciatore aveva promesso offerte dalla Premier, mai giunte in viale della Liberazione.Per fortuna il mercato è finito e forse si è portato con sé anche le scorie. Perché nel frattempoIncredibile? Normale, verrebbe da dire, osservando la storia di Brozo. Cose già viste.Un limite? Forse sì, dettato dal fatto che il croato è un discontinuo. Ed è sotto questo punto di vista che Brozovic deve crescere, perché come dice Conte, quando gioca con garra è un top. Intanto si è ripreso il suo posto, perché evidentemente i pro sono ancora in netta superiorità rispetto ai contro.