Lukas Podolski, ex attaccante dell'Inter, parla alla Bild dell'esperienza in nerazzurro: "Sono arrivato in squadra nel mercato invernale, nel mezzo di una stagione e devi fare in modo che tutto funzioni da subito. Non è stato un buon passo, ma è stata anche un’esperienza per rendersi conto che un prestito così non ti serve a niente, non fa per te. Allora lo metti in conto per le fasi successive della tua carriera. Se lo rifarei? Fai viaggi, fai esperienza, conosci persone, puoi visitare le città. Queste sono grandi esperienze per la vita".